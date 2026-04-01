Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Geri döneceğine dair haberlere rağmen... Salem Al-Dossari, Al-Hilal taraftarlarını Al-Taawoun maçı öncesinde şok etti

Suudi yıldız, Kral Kupası'ndaki Al-Ahli derbisinin ardından sakatlandı

Al-Hilal'ın yıldızı Salem Al-Dossari, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Taawoun ile oynanacak maç öncesinde takımın taraftarlarına yeni bir şok yaşattı.

Al-Hilal, önümüzdeki Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırlayacak.

Maçtan 72 saat önce, Suudi gazetesi "Okaz", Salem Al-Dossari'nin daha önce geçirdiği diz sakatlığından tam olarak iyileşemediği için maça katılamayacağını doğruladı.

Gazete, Al-Hilal'ın "Tornado"yu sadece 13 Nisan'da Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Katar'ın Al-Sadd takımıyla oynanacak maça hazırladığını belirtti.

Bu durum, Salim Al-Dossari'nin son zamanlarda geçirdiği sakatlıktan kademeli olarak iyileşmesi nedeniyle Al-Taawoun maçında forma giymeye yakın olduğu yönünde dün Salı günü basında yer alan haberlerin aksine gelişti.

Al-Dossari'nin bu sezonun başından bu yana Al-Hilal formasıyla 27 maça çıktığı, bu maçlarda 8 gol attığı ve 10 asist yaptığı belirtiliyor.

