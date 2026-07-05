Geri çekilecek mi?.. FIFA’nın ABD’ye yaptığı “hediye”nin ardından Belçika Futbol Federasyonu’ndan acil açıklama

Belçika Futbol Federasyonu, Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesinin ardından Amerikalı forvet Folarin Balogun’a uygulanan otomatik men cezasının askıya alınmasına ilişkin Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) kararını yorumlamak üzere resmi bir açıklama yayınladı.

FIFA, bir önceki turda Bosna-Hersek maçında doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen, Folarin Balogun'un ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebileceğini ani bir açıklamayla duyurarak büyük bir soruna yol açtı.

Federasyon resmi açıklamasında şunları söyledi: “Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu, FIFA’nın cezalı durumdaki Amerikalı oyuncu Folarin Balojun’u Pazartesi günü oynanacak ABD-Belçika maçında oynamaya uygun ilan etme kararına şaşkınlığını dile getirdi.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), kararını kendi Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırmaktadır. Bu madde, FIFA Disiplin Komitesi’nin daha önce uygulanan bir disiplin cezasının infazını askıya alabileceğini belirtmektedir... Bununla birlikte, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak oyuncunun bir sonraki maçta oynamasını engellediğini açıkça belirtmektedir; bu durum, Dünya Kupası sırasında daha önce gösterilen tüm kırmızı kartlarda da geçerli olmuştur.”

Şöyle devam etti: “Buna ek olarak ve yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar 2026 Dünya Kupası Yarışma Yönetmeliği’nin 10.5. maddesinde belirtildiği üzere, söz konusu yönetmelik hükümleriyle doğrudan çelişmektedir: Bir oyuncu veya teknik ekip üyesi, doğrudan veya dolaylı (ikinci uyarı) bir kırmızı kart görmesi sonucu oyundan atılırsa, takımının bir sonraki maçında otomatik olarak cezalandırılır. Buna ek olarak, kendisine başka cezalar da verilebilir.”

Belçika Futbol Federasyonu şunları ekledi: “Bu menin otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde katılımcı tüm üye federasyonlara dağıtılan Dünya Kupası Genelgesi No. 16’da da açıkça vurgulanmıştır.”

Belçika Futbol Federasyonu şunları ekledi: “Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası maçları koordinasyon toplantılarında da vurgulanmakta ve 2026 Dünya Kupası atölye çalışmalarındaki tüm sunumlara dahil edilmektedir.”

Federasyon yetkilisi, “Hem bu Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında, katılımcı tüm takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini güvence altına almak amacıyla, Kraliyet Futbol Federasyonu tüm olası seçenekleri değerlendiriyor” dedi.

FIFA’nın bu kararı büyük tartışmalara yol açmış ve birçok uluslararası gazete tarafından bir skandal olarak nitelendirilmişti.