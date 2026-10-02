Portekiz Futbol Federasyonu, son birkaç saat içinde A Milli Takım'ın saflarında patlak veren krizin ardından, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo'nun karşısında geri adım atmaya karar vermiş görünüyor.

Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasındaki Norveç maçında forma giymemesi nedeniyle teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından, önceki gün çarşamba, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmıştı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Portekiz Futbol Federasyonu'nun son dönemde patlak veren krizi ve Ronaldo ile Jorge Jesus arasında çıkan anlaşmazlığı önümüzdeki hafta içinde sonlandırmak için çalışacağını belirtti.

Federasyon, bu krizi, başta Ronaldo'nun kendisi ve ayrıca Jorge Jesus olmak üzere ilgili tüm tarafları bir araya getirecek belirleyici bir toplantı aracılığıyla sona erdirmeye çalışacak.

Gazete, Portekiz Federasyonu'nun bu krizin, geçtiğimiz yıllarda milli takıma sunduğu onca şeyden sonra "Don"un uluslararası kariyerinin sona ermesine sebep olmasını istemediğini, zira onun konumuna yakışır bir sona layık olduğunu düşündüğünü açıkladı.

"Marca", Portekiz Federasyonu'nun tutumundaki değişime dikkat çekti; federasyon, Ronaldo'nun ayrılışının ardından milli takımın konsantrasyonunu koruduğunu vurgulayan bir açıklama yayınlamış, ardından bu dil değişerek krizi çözme yönünde düşünmeye başlamıştı.

Buna yardımcı olan şey ise, başta oyuncular olmak üzere herkese dayatılan ve bu konu hakkında kesinlikle konuşmayı yasaklayan medya politikası oldu; bu da Portekiz Milli Takımı oyuncusu Renato Veiga'nın son açıklamalarından anlaşıldı.

Portekiz Milli Takımı şu anda, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında, bu pazar günü Norveç'e karşı oynayacağı belirleyici maça hazırlanıyor; yarı finale yükselmek için galibiyete ihtiyacı var.

Portekiz Milli Takımı, Galler, Norveç ve Danimarka karşısında elde ettiği 3 galibiyetle topladığı 9 puanla Dördüncü Grup'un lideri konumunda bulunuyor ve üç takıma karşı tam 6 puan fark atmış durumda.