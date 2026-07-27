Suudi Arabistan Profesyonel Ligi Birliği, son dönemin en tartışmalı kararlarından birini gözden geçirerek, genç oyuncuların kaydına ilişkin müsabaka kılavuzunun 13.1 maddesi hükümlerinin uygulanmasını erteleme kararı aldı. Bu adım, yeni yönetmeliğin duyurulmasının ardından ortaya çıkan geniş çaplı itiraz dalgasının ardından geldi.

Birlik, genç oyuncular için ek listenin yalnızca Suudi oyunculardan veya Krallık doğumlu oyunculardan oluşmasını şart koşan maddenin uygulanmasını erteleme kararı aldı ve maddenin daha önce belirlenen tarih yerine 2028-2029 sezonundan itibaren yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

Birlik, kararın kulüplerle ortak çalışma konusundaki hassasiyetinden ve onlara sözleşme planlarını yeniden düzenlemeleri için Suudi futbolunu geliştirmeyi ve rekabet ortamını iyileştirmeyi hedefleyen politikalarla uyumlu şekilde yeterli süreyi tanıma amacından hareketle alındığını açıkladı.

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Birlik, açıklamasında bu değişikliğin projenin hedeflerinden bir geri adım anlamına gelmediğini, aksine kulüplere yeni yönetmeliklere uyum sağlamalarına olanak tanıyan bir geçiş dönemi sunduğunu, bu sırada rekabetin istikrarının korunduğunu ve kulüplerin teknik ve yatırım planlarına zarar verilmediğini vurguladı.

Birlik ayrıca, yönetmelik güncellemesinin temelde oyuncu listelerini düzenlemeyi ve kayıt mekanizmasını korumayı amaçladığını, bunun yanı sıra ulusal yeteneklerin gelişiminin temel eksenlerinden biri olarak Suudi ve Krallık doğumlu oyuncuların A takım ve alt yaş kategorileriyle katılımını desteklemeyi hedeflediğini belirtti.

Birlik, yeni zaman çerçevesinin benimsenmesinin kararın daha etkili bir biçimde uygulanmasını güvence altına alacağını, düzenleyici hususlarla kulüplerin gereksinimleri arasında denge sağlayacağını ve uzun vadede Suudi Ligi'nin gelişim hedeflerine hizmet edeceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.

Son günlerde bazı kulüplerin Birliğe karşı bir ret ve öfke durumu yaşadığı ve ardından karardan geri dönüldüğü kaydedilmişti.