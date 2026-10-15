Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, Hansi Flick'in tercih sıralamasında önünde Raphinha, Gabriel Jesus, Anthony Gordon ve Dani Olmo'nun bulunması nedeniyle Barcelona'nın A takımında forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Katalan gazetesi "Sport"un haberine göre Hamza Abdülkerim, yeterli süre alabilmek için B takımına "inmeye" hâlihazırda hazır olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında Flick, oyunun kontrolünü güçlendirmek amacıyla "yalancı forvet" pozisyonunda Dani Olmo'ya güvenmeye karar verdi. Takımın bir numaralı forveti Raphinha ise şu anda bir sakatlıktan dolayı tedavi sürecini sürdürüyor.

Forvet pozisyonunu Gabriel Jesus da doldurabilirdi (Brezilyalı oyuncu nitekim ikinci yarıda oyuna girdi ve bazı fırsatlar yakaladı). Ayrıca gol atma yeteneği ve daha önemlisi rakip üzerinde baskı kurmadaki etkinliği göz önünde bulundurularak Anthony Gordon'u oyuna sürme seçeneği de gündeme geldi.

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Seçeneklerdeki bu büyük çeşitlilik, son derece yoğun maç takvimiyle birleşince Hamza Abdülkerim'in çok kısıtlı süreler almasına yol açtı. Takımın bu ana kadar oynadığı 10 resmi maçta Mısırlı oyuncu yalnızca 12 dakika sahada kalabildi (Rayo Vallecano karşısında 4 dakika, Getafe karşısında 8 dakika).

Katalan gazetesine göre bu konuda kulüp içinde bir tartışma sürüyor. Zira 18 yaşındaki Hamza Abdülkerim'in maç oynamaya ihtiyacı var; özellikle de takıma geçen sezonun ortasında katılmış olması nedeniyle hâlâ Barcelona'nın oyun anlayışına uyum sağlama aşamasında olduğu düşünülürse.

Mısırlı oyuncu, gerektiğinde B takımıyla (Barcelona Atletic) sahaya çıkabilmesini güvence altına almak için bu takımın kadrosuna kaydedildi ve kendisine özel bir forma numarası verildi. Ancak gerçekte Hamza o takımda hiç forma giymedi; doğrudan gençler takımından (19 yaş altı) A takımı sistemine geçti.

Bunun ötesinde Hamza Abdülkerim, sözleşme uzatmasına imza attığında (30 Haziran 2030'a kadar geçerli), basına "Barça Atletic" forması giymesi hâlinde bundan herhangi bir "rahatsızlık" duymayacağını ve bunu kendisi için bir değer kaybı olarak görmeyeceğini söylemişti.

Temel hedefinin yalnızca maçlarda süre almak olduğunu belirten oyuncu, bu dakikaların A takımda, B takımda ya da Mısır Milli Takımı'nda olmasının kendisi için fark etmediğini vurguladı.

Katalan kulübü, son derece olumlu yankı bulan bu açıklamalara özel bir önem verdi. Çünkü her oyuncu bu zihniyete sahip değil; bazıları şu anda İspanya Dördüncü Lig'de mücadele eden B takımını gelişimlerinin önünde bir engel olarak görüyor.

Hamza Abdülkerim, önünde uzun bir geleceğin olduğunu ve "büyük isimlerin" yanında antrenman yapmanın, onlardan öğrenmenin büyük bir fayda sağladığını çok iyi biliyor; ancak asıl isteği maçlarda süre almak olmayı sürdürüyor.

Flick de oyuncuyu planlarına dahil ediyor. Alman teknik adam şu ana kadar ona fazla şans vermemiş olsa da onu her zaman hesaba katıyor; özellikle kadro derinliğinin mevcut Barcelona takımının temel dayanaklarından biri olduğu düşünülürse. Flick, Hamza Abdülkerim'in antrenmanlarda sergilediklerini beğeniyor; ancak gerçek anlamda süre alabilmesinin son derece güç olduğu da açık.







