Gerginlik tırmanıyor... Al-Ahli Cidde, Al-Fayha krizinin ardından Al-Hilal'in izinden gidiyor

Cidde Al-Ahli Kulübü, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Fayha ile oynadığı maçta yaşanan hakem krizi sonrasında, ezeli rakibi Al-Hilal'ın izinden gitmeye karar verdi.

Al-Ahli, Çarşamba günü Al-Majma'a Spor Stadyumu'nda oynanan ve Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait maçta Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldı.

Maçta birçok tartışmalı hakem kararı yaşandı ve bu durum Al-Ahli'yi hakemi eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya ve bu durumlar sırasında hakem ile video yardımcı hakemi arasında geçen konuşmaların dinlenmesini talep etmeye itti.

Suudi Arabistan'ın "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesi, Al-Ahli Jeddah kulübünün, Roshen Ligi'nin bu sezonundaki kalan maçlarını yönetmesi için seçkin yabancı hakem ekiplerinden yararlanmayı düşündüğünü yazdı.

Gazete, bu kararın amacının, özellikle bu sezon Suudi Ligi şampiyonluğu için yaşanan kıyasıya rekabetin gölgesinde, kalan maçlarda en üst düzeyde hakemlik adaletini sağlamak olduğunu açıkladı.

Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Tony, maçtan sonra dördüncü hakemin kendisine Roshen Ligi'ni değil, sadece Asya Şampiyonlar Ligi'ne odaklanması gerektiğini söylediğini doğrulamıştı. Bu durumu, Alman teknik direktörü Matthias Jaissle de teyit etmişti.

Bu beraberlik, Al-Ahli'nin Roshen Ligi şampiyonluğuna ulaşma şansını zorlaştırdı. Takım, bir maç eksiği olan lider Al-Nassr'ın 4 puan gerisinde, ikinci sıradaki Al-Hilal'in ise 2 puan gerisinde kaldı.

Hilal'in daha önce de aynı adımı attığı ve bu sezon Roshen Ligi'ndeki tüm maçlarında yabancı hakemlerin görev almasını talep ettiği hatırlanıyor.