Al Ahly orta saha oyuncusu Ali Mahmud, önceki gün çarşamba günü Ligue Ligue'in dördüncü haftasında (1-1) berabere sona eren El Mokawloon El Arab maçında yaşanan ve tartışma yaratan görüntünün ardından, Faslı teknik direktörü Houssine Ammouta ile aralarında bir kriz olduğu iddialarını yalanladı.

Ali Mahmud'un ikinci yarıda oyundan çıkarılmasının ardından, eski Enppi oyuncusu sahayı terk ederek futbol direktörü Wael Gomaa ile tokalaştı, ardından öfke belirtileri gösteren Ammouta ile tokalaştı. Ammouta, oyuncuyu kendisine doğru çekti, ona bazı sözler söyledi ve ardından elleriyle onu itti; bu görüntü büyük tartışma yarattı.

Birçok kişi bu davranışın ardından Ammouta'yı eleştirdi. Bunların başında ise kırmızılıların eski kalecisi, spor yorumcusu Ahmed Shobeir geliyordu. Shobeir şunları söyledi: "Ali Mahmud dün oyundan çıktığında, tabii ki ben televizyondan izliyordum, ta ki gece bana videolar gelene kadar ve Ammouta ile yaşananları gördüm. İlk başta gerçekten Ali'nin hatalı olduğunu düşünmüştüm, yani Ali bir şey yaptı ya da bir söz söyledi diye, çünkü Kaptan Houssine Ammouta'dan Ali'ye bir itiş vardı. Sonra çıldıracak gibi oldum: Ali, sen Al Ahly'deki düzeni bildiğin ve daha genç bir çocuk olduğun halde neden böyle bir şey yaparsın? Ta ki hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde çocuğun kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle hiçbir şey yapmadığından emin olana kadar."

Ali Mahmud ise buna karşılık vererek olayın ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Kaptan Houssine Ammouta konusu arkadaşlar, insanların anlattığı şeyle kesinlikle alakası yok."

"Instagram" hesabındaki bir "story" üzerinden şunları ekledi: "Gerçek şu ki, sahadan çıktığımda üzgündüm ve canım sıkkındı. Devam edip arkadaşlarıma yardım etmek istiyordum ki kazanalım. Adam benim üzüntümün fazla olduğunu fark etti, o yüzden hepimiz tek bir aileyiz mantığıyla bana biraz coşkulu bir şekilde sitem etmek istedi. Aynı zamanda ortam gergindi ve kazanmak istiyorduk."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Söylediği tek şey şuydu: Hepimiz takımı düşünmeliyiz, kendimizi düşünmemeliyiz. Bunu coşkulu bir şekilde söyledi. Tıpkı oğluna fazla yol gösteren bir baba gibi. Konu o an bitti ve kapandı. Açıkçası adam çok saygın biri. Kimseye haddini aştığını ya da birini küçümsediğini asla hissetmedim. Ama maalesef insanlar görüntüye bakarak yorumladılar ve gerçeği bilmiyorlar. Bilmeyen için söylüyorum: Bu adam çok saygın biri."

Belirtmek gerekir ki Al Ahly, Mısır Ligue Ligue puan sıralamasında 4 hafta geride kaldıktan sonra 10 puanla üçüncü sırada yer alıyor; 3 kez galibiyet elde etti ve yalnızca bir kez berabere kaldı.

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