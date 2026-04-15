Gergin bir Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha yarı finale yükseldi

Arsenal, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi. Geçen hafta 1-0 galip gelen The Gunners, kendi sahasında 0-0 berabere kalarak turu geçmeyi başardı. Yarı finalde, FC Barcelona'yı eleyen Atlético Madrid ile iki maçlık bir seri onları bekliyor.

Ev sahibi takım maça hücumcu bir tavırla başladı, ancak gerçek anlamda büyük fırsatlar yaratamadı. Sporting yavaş yavaş oyuna girdi ve Geny Catamo'nun devre bitmeden hemen önce hızlı bir kontra atakta direğe çarpmasıyla şanssızlık yaşadı. Böylece Emirates Stadyumu'nda oynanan 45 dakikalık sürenin sonunda gol yoktu.

Böylece Kuzey Londra'da ikinci yarıda oynanacak çok şey kaldı. Sporting, bir şeyler kazanabileceğini hissetti ve Maximiliano Araujo'nun içeriye doğru kesip Arsenal'in 16'sı içinden az farkla dışarıya şut atmasıyla şanssızlık yaşadı. Arteta'nın takımı, uzak mesafeden şutunu direkten dışarıya gönderen Eberechi Eze ile tehlikeli oldu.

Arsenal oyuna biraz daha hakim oldu ve açılış golünü bulmak için kararlı bir şekilde saldırıya geçti. Gabriel Martinelli, ceza sahasının hemen dışından kaleyi aşan bir şut çektiğinde gol neredeyse geliyordu. Hemen ardından Viktor Gyökeres, Kai Havertz ile değiştirildi ve Noni Madueke yan ağlara şut attı.

Arteta, takımına hücumda ivme kazandırmak istedi ve 16 yaşındaki Max Dowman'ı oyuna aldı. Cristhian Mosquera kendi ceza sahasında hafif bir itme hareketi yaptığında Sporting penaltı istedi, ancak hakem François Letexier penaltı noktasını göstermedi. Fransız hakem daha sonra itiraz ettiği için Arteta'ya sarı kart gösterdi.

Bu arada zaman geçiyordu ve gergin görünen Arsenal için yarı final kapıda bekliyordu. Arteta, heyecanla el kol hareketleri yaparak takımını ileriye itmeye çalıştı, ancak bu golle sonuçlanmadı. Sporting, maçın son dakikalarında gol atılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Bir köşe vuruşunda, boşta kalan Leandro Trossard'ın kafa vuruşu direkten döndü.

Arsenal, sonunda Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmeyi başardı ve şimdi Atlético ile karşılaşacak. Deplasman maçı 29 Nisan'da, rövanş maçı ise 5 Mayıs'ta Emirates Stadyumu'nda oynanacak.