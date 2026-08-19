"Gereğinden fazla uzadı": Arsenal, "City'nin büyük davası" karşısında sabrını yitiriyor

Arsenal, Manchester City'nin mali ihlalleriyle ilgili davanın etrafını saran belirsizliğe derhal son verilmesi gerektiği yönünde açık ve net bir çağrı yaparak, kararın çıkmasındaki gecikmenin sürmesinin Premier Lig'in tamamının imajına zarar verdiğini vurguladı.

Arsenal Kulübü İcra Kurulu Başkanı Richard Garlick, İngiliz Yayın Kuruluşu "BBC"'ye yaptığı sert açıklamalarda şunları söyledi: "Dava gereğinden çok daha fazla uzadı. Herkes, ister lig birliği olsun ister kulüpler, şimdi ne olacağına dair bir açıklık istiyor."

Garlick'in açıklamaları, Premier Lig kulisindeki sabırsızlık halini yansıttı. Manchester City, lig birliğinin Şubat 2023'te kendisine yönelttiği 130 mali ihlale ilişkin nihai kararı hâlâ bekliyor. Yargılama oturumları 2024 yılının sonlarında tamamlanmasına rağmen, sonuç hâlâ çekmecelerde kilitli duruyor.

Londra kulübünün icra kurulu yetkilisi şunları ekledi: "Bu benim kontrol edebileceğim bir şey değil; nasıl bir sonuca varacağını da tahmin edemem. Tek dileğim, çok yakın bir zamanda bir çözüme ulaşılması ve davanın kesin olarak kapatılmasıdır."

Rahatsızlığını dile getiren tek kişi Garlick değildi. Ondan bir gün önce Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters da davanın "gereğinden fazla uzadığını" kabul etmişti.

Masters şunları söyledi: "İşin beklenenden daha uzun sürdüğünü kabul ediyorum ve insanların olup biteni mümkün olan en kısa sürede öğrenmek istemesini anlıyorum, ancak açıkçası herhangi bir açıklama yapamam. Kurallarımız gayet net: Prosedürlere uyulmalı ve doğal sonuçlarına ulaşmalarına izin verilmelidir."

Davanın kökeni, City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasında teknik direktörlere ve oyunculara yapılan ödemelere ilişkin doğru mali bilgileri sunmaması, Avrupa Futbol Federasyonu ve İngiliz liginin Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmesi, buna ek olarak Aralık 2018 ile Şubat 2023 arasındaki soruşturmalarla iş birliği yapmaması suçlamalarına dayanıyor.

Britanya'nın önde gelen spor avukatlarından oluşan seçkin bir ekipten yararlanan Manchester City, tüm suçlamaları reddetmekte ısrar ediyor. Öte yandan olası cezalar, büyük bir para cezası ile puan silme arasında değişiyor; bunun yanı sıra alt lige düşme, hatta soruşturma döneminde kazandığı ve üç lig şampiyonluğu, bir Federasyon Kupası ile üç Lig Kupası şampiyonluğuna tanık olan unvanların geri alınmasına kadar varabiliyor.