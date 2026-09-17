İspanya sahalarındaki fanatizmin çirkin yüzünü ortaya koyan sarsıcı bir itirafta bulunan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, kalbini açtı ve Santiago Bernabeu'nun tam ortasında maruz kaldığı ırkçılık olayı hakkında ilk kez ayrıntılı olarak konuştu.

Parlayan kanat oyuncusunun, beklenen "Universo Valdano" programındaki katılımı için yaptığı açıklamalar, Katalan spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bölümün "Movistar Plus" kanalından yayınlanma tarihi, içinde söylenecek olanların önemi nedeniyle cuma akşamına alındı; haberi "Mundo Deportivo" aktardı.

Söyleşi sırasında efsane Jorge Valdano, Yamal'a doğrudan bir soru yöneltti: "Hiç doğrudan ırkçılığa maruz kaldın mı?" Genç oyuncunun cevabı hem sarsıcı hem de bir o kadar bilgece geldi.

Yamal, 26 Ekim 2024'teki ünlü El Clasico olayına değindi. O maçta, bir golü kutlarken kendisi ve takım arkadaşı Raphinha, Bernabeu tribünlerinden "pis zenci", "pis Faslı" ve "pis göçmen" gibi yabancı düşmanlığı içeren ırkçı tezahürat ve hakaretlere maruz kalmışlardı.

Lamine açık yüreklilikle şöyle konuştu: "Evet, bin kez. İnsanlar dolaylı olarak sana karşı ırkçılık yapıyor, ama belki de bunun farkında değiller. Pek çok yorum, pek çok bakış var; çoğu zaman ırkçı bir nitelik taşıyor ve onlar bunun farkında değiller."

Şunları ekledi: "Örneğin, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki o bilindik video; orada bana ve Raphinha'ya ağza alınmayacak sözler söylüyorlardı ve insanlar benim tepkime şaşırdı. Sonuçta bana (zenci) diyen o kişi beni kesinlikle rahatsız etmez, çünkü ben zenciyim, başka bir renkten değilim."

Yaşının ötesinde olgun bir tavırla devam etti: "Bunun doğru mu yanlış mı olduğu ise başka bir mesele, çünkü bunu bana aşağılayıcı bir şekilde söyledi. Bu bir hatadır; ama insanların beni izlemek için bilet parası ödediği bir maçı oynarken yapmayacağım şey, bana saygı göstermeyen birine öfkelenmektir."

İspanya Ligi "La Liga", olayın hemen ardından durumu Ulusal Polis'e bildirmişti; Real Madrid kulübü ise hakaretlere bir reşit olmayan kişinin karıştığını ortaya çıkaran bir iç soruşturma başlatmıştı.

Çocuk Mahkemesi Savcılığı, reşit olmayan kişiye resmi futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan tüm stadyumlara girişini 12 ay süreyle yasaklama kararı verdi; ayrıca kişiyi 30 saatlik toplum hizmeti yapmakla ve oyuncuya resmi bir özür sunmakla yükümlü kıldı.

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