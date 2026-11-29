Elliot Anderson, Manchester City'nin Emirates Stadı'nda Arsenal ile 2-2 berabere kaldığı maçta uzatma dakikalarında penaltı verilmemesinin ardından rakiplerinin “gerçekten kollandığını” söyledi. Orta saha oyuncusu, Viktor Gyokeres'in elle oynamasının “bariz” olduğunu ve kolunun “kesinlikle doğal bir pozisyonda olmadığını” savundu. City, Premier Lig lideriyle arasındaki farkı üç puana indirme fırsatını kaçırdı.

Reklam

Anderson hakemlere tepki gösterdi

Anderson, pazar akşamı VAR'ın Gyokeres'in 97. dakikada Josko Gvardiol'un kaleye yönelen kafa vuruşunu engellerken elle oynama ihlali yapmadığına karar vermesine öfkelendi. O sırada skor 2-2'ydi. VAR, temasın kasıtlı olmadığına ve Arsenal forvetinin kolunun vücuduna bitişik olduğuna hükmetti.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Anderson, “Bugün kazanmamız gerekirdi. Bence birkaç konuda gerçekten kollandılar ama futbol böyle bir şey” dedi.

‘Tekrar izledim, bariz’

Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanırım normal pozisyonda olduğunu söylediler, değil mi? Ama elleri yukarıda. Kesinlikle doğal bir pozisyon değil ama olan oldu. Karşı karşıya olduğumuz durum bu ve mücadele edeceğiz.”

“O sırada görmedim, çok şey oluyordu. Ama şimdi tekrar izledim, bariz.” VAR'ın pozisyonu net bir şekilde görmesi gerekip gerekmediği sorulduğunda ise “Bence evet” yanıtını verdi. Manchester Evening News'ün aktardığına göre City'nin performansında olumlu yanlar da gören Anderson, “İyiydi, önceki maçlarımıza göre çok daha iyi oynadık” diye ekledi.

Reklam Reklam

Premier Lig kararı açıkladı

Premier Lig kısa süre içinde bir açıklama yayımladı: “Gyokeres'in olası elle oynama ihlali nedeniyle Manchester City lehine penaltı verilmemesine ilişkin hakem kararı VAR tarafından incelendi ve onaylandı.” Konuşma dökümünde hakem John Brooks, “Ele çarpmış olabilir, kasıtlı olduğunu düşünmüyorum” derken VAR hakemi, “Sol el, sol el, vücuduna bitişik” yanıtını verdi.

Son düdüğün ardından City'nin Brooks'a itirazlarına Erling Haaland öncülük etti. Bu pozisyon, dokuz sarı kartın çıktığı gergin maçtaki tartışmalı kararlardan biriydi. Sarı kart görenler arasında, bu nedenle Arsenal'in Brentford deplasmanında takımının başında olamayacak Mikel Arteta da vardı.

City'nin galibiyet hasreti sürüyor

Haaland ve Enzo Fernandez City'yi iki kez öne geçirdi , ancak Kai Havertz ve Jurrien Timber karşılık verdi. Timber, 83. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın bir kornerde topu ellerinin arasından kaçırmasıyla beraberliği sağladı. City'nin ligdeki galibiyet hasreti sürdü, ancak takım ikinci sıraya yükseldi ve lider Arsenal'in altı puan gerisinde kaldı.