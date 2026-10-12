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"Gerçekten, gerçekten hafife alınıyor": Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, Premier Lig'den beklenmedik bir oyuncuya övgüler yağdırdı

Şampiyonlar Ligi
Viking - Bayern Münih
Viking
Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile oynayacakları maç öncesinde Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, eski bir yol arkadaşını anarken ondan övgüyle söz etti.

Belçikalı teknik adama pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, kariyeri boyunca yolu kesiştiği Norveçli futbolcular soruldu. Kompany'nin Burnley'de görev yaptığı dönemde çalıştırdığı Sander Berge'nin adı gündeme geldi.

Kompany, Berge için "Gerçekten ama gerçekten değeri yeterince bilinmeyen bir oyuncu. Şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncularından bazılarıyla çalışma ayrıcalığına sahibim. O da her zaman bu seviyede oynayacak kaliteye sahipti" dedi. Kompany, orta saha oyuncusunu 2023 yazında yaklaşık 14 milyon avro bonservis bedeliyle Burnley'ye transfer etmiş ve onunla bir sezon çalışmıştı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile Sander Berge birbirlerini nereden tanıyor?

Bayern Münih Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerinde, talihsiz zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle biraz şanssızlık çekti. Premier Lig'de takımlarıyla defalarca hayal kırıklığı yaşadı ve zamanlama da muhtemelen her zaman doğru değildi. Ancak kalite, yetenek ve kişilik açısından Avrupa futbolunun zirvesinde yer alabilir."

Berge, 2024'ten bu yana Fulham forması giyiyor ve takımın ön liberosunda değişmez isimlerden biri. 28 yaşındaki futbolcu, Norveç millî takımıyla şimdiden 75 maça çıktı ve Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda çeyrek finale tarihi yükselişte önemli rol oynadı. Kompany, Berge'nin kariyerinde önemli bir ders de görüyor: "Bu durumdan çıkarılacak ders, asla pes etmemek. Kapılar bir gün açılır."

West Ham United v Burnley FC - Premier LeagueGetty Images

Ancak Bayern Münih'in odağı çarşamba günü Viking Stavanger olacak. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Norveç şampiyonu karşısında Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Münih ekibi bu karşılaşmada sakatlığı bulunan as kalecisi Manuel Neuer'den yararlanamayacak. Kompany'nin doğruladığı üzere kaleyi Jonas Urbig koruyacak.

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