"Gerçekten de kahramanlar"... Dünya Kupası yarı finali öncesinde Fransa'ya duyulan hayranlığı gizleyen Arjantinli alaycı yorum

Alay ile itiraf arasında ince bir çizgi vardır; Arjantinli “Olé” gazetesi, 2026 Dünya Kupası yarı finali öncesinde rekabetin fitilini erkenden ateşlemek için bu çizgiyi seçti.

Buenos Aires’teki gazeteler Fransa’nın Fas’a karşı beklenen galibiyetini kutlarken, en yaygın tirajlı gazetenin manşetinde kışkırtıcı bir başlık yer aldı: “Onlar gerçekten şampiyonlar”, başlığın yanında da kıskançlığı uzaklaştırmak için boynuz simgesi bulunuyordu.

Arjantinliler, Fransa ile olan tarihi rekabeti yeniden alevlendirmek için fazla beklemediler; Perşembe akşamı Boston’da Fas’ı 2-0 yenerek “Les Bleus”un 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinden bir gün sonra, 10 Temmuz 2026 Cuma günü “Olé” gazetesinin manşetinde Didier Deschamps’ın oyuncularının kutlama fotoğrafı, dikkat çekici bir başlıkla yer aldı: "Onlar gerçekten şampiyon."

İlk bakışta alaycı görünen bu başlık, Güney Amerika’da kötü şansı ve nazardan korunmak için yaygın olarak kullanılan bir sembol olan boynuz şeklindeki bir emojiyle eşlik edildi. Ancak bu gazetecilik “batıl inancı”nın ardında, “L’Express” Fransız milli takımına duyduğu açık hayranlığını gizlemedi. Gazete, 2018 ve 2022 Dünya Şampiyonu’nun kibirine tek kelimeyle bile değinmedi.

Aksine, haber metni, gazetenin alt başlığında “yenilmez” olarak tanımladığı Fransa’ya açık bir övgü niteliğindeydi: “Fransız milli takımı, iki muhteşem golle yarı finale yükseldi ve böylece şampiyonluk için en büyük favori konumunu pekiştirdi.” Ayrıca takım kaptanı Kylian Mbappé’ye özel olarak değinerek, Deschamps’ın liderliğindeki grubun yeteneğini övdü.

Bu haber, Fransa ile Arjantin arasındaki rekabetin 2022 Dünya Kupası’nın efsanevi finalinden bu yana hiç sönmediğini kanıtlıyor ve yarı final yaklaşırken, o tarihi sahnenin tekrarlanması için tüm olasılıklar açık görünüyor. Ancak o zamana kadar “L’Équipe”, oyunu kendi tarzında oynamayı tercih ediyor: mizah ve efsanenin bir karışımı... ve Fransa’nın şu ana kadar “karşı konulamaz” olduğunun tam anlamıyla kabulü.