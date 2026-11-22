Arsenal, cumartesi günü Newcastle ile 2-2 berabere kaldığı heyecanlı maçta oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci David Raya'nın sağlık durumuna ilişkin endişeli bir bekleyişe geçti. İspanyol kalecinin oyundan ayrılışı sırasında yayında sıra dışı bir an yaşandı: Sky Sports'un tanınmış yorumcularından biri, Raya'yı zaman geçirmeye çalışmakla suçladıktan sonra sözlerini geri almak zorunda kaldı.

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İkinci yarıdaki çarpışma, Raya'yı St James' Park'ta oyundan çıkardı

St James' Park'ta Arsenal için sorun, Malick Thiaw'un Newcastle'ın geri dönüşünü tamamlayarak ev sahibini öne geçirmesinden kısa süre sonra, 70. dakikada başladı. Raya, bir kornerde topu kontrol etmeye çalışırken William Osula ile temasın ardından yere düştü.

Temas hafif görünürken Sky Sports yorumcusu Bill Leslie, başlangıçta 31 yaşındaki kalecinin taktiksel bir mola yaratmaya çalıştığını öne sürdü. Ancak sağlık ekibi kısa sürede yerdeki İspanya millî takım oyuncusuna müdahale etti. Raya'nın belirgin biçimde sıkıntı yaşaması üzerine yerine Kepa Arrizabalaga oyuna girdi.

Noni Madueke daha sonra güzel bir beraberlik golü atarak konuk ekibe bir puan kazandırdı , ancak sakatlık sonucu gölgede bıraktı.

Yorum ekibi yayında sözlerini hızla geri aldı

Raya'nın sahadan güçlükle çıktığını görünce durumun ciddiyetini anlayan Leslie, canlı yayında daha önceki imasını hızla geri aldı.

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Leslie, “David Raya gerçekten de biraz sıkıntı yaşıyor gibi görünüyor. Ona haksızlık ettiysem özür dilerim, çünkü Osula ile teması gerçekten de ciddi görünmüyordu,” dedi.

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Diğer yorumcu Chris Sutton da kalecinin çarpışmaya verdiği tepkiyi izlerken benzer bir değerlendirme yaptı. Sutton, “Raya kolunu tutuyor. Bir tür burkulma var gibi görünüyor. Çok acı çekiyor. Çarpışma gerçekten de zararsız görünmüştü, değil mi?” diye ekledi.

Sakatlık endişesi, deplasmanda alınan zorlu puana gölge düşürdü

Arsenal'ın rahat bir üstünlüğü koruyamaması, ligdeki beş maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Ancak ilk tercih kalecisini kaybetmesi çok daha büyük bir sorun oluşturuyor. Raya, Kuzey Londra kulübünün savunmasında kilit bir isim hâline geldiği için beklenmedik şekilde oyundan çıkması teknik ekipte ciddi endişe yarattı.

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Son düdüğün ardından basın mensuplarına konuşan teknik direktör Mikel Arteta, durumla ilgili endişesini gizlemedi . Arteta, “Ne yazık ki oyundan çıkmak zorunda kaldı, bu iyi bir haber değil. Yarın MR tetkikinden geçecek ama şu anda bilmiyorum,” dedi.

MR sonuçları Arsenal'ın savunma planlarını belirleyecek

Şimdi gözler, Raya'nın kolundaki sorunun tam olarak ne olduğunu ve ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyacak pazar günkü sağlık değerlendirmesine çevrildi. MR sonuçları gelene kadar Arsenal, ilk tercih kalecisinden ne kadar süre yoksun kalacağını bilemeyecek.

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Eski Brentford oyuncusu uzun süre sahalardan uzak kalacak olursa Newcastle karşısında son bölümde onun yerine oyuna giren Arrizabalaga, kaleyi devralmaya hazır.