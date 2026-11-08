Liverpool, Premier Lig'de zirvedeki takımlarla arasındaki farkı korumak için Selhurst Park'ta kritik üç puan aldı. Ancak başantrenör Andoni Iraola için maç sonrası atmosfer kutlamadan uzaktı. Liverpool, zor günler geçiren Crystal Palace'ı etkili bir oyunla mağlup etmesine rağmen İspanyol teknik adam, maçın sonlarında verilen bir hakem kararına öfkelendi. Iraola, bu kararın ligdeki tutarsızlığı gözler önüne serdiğini düşünüyor.

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Selhurst Park'ta telafi

Liverpool, Crystal Palace'ın Selhurst Park'ta fırsatları değerlendirememesini cezalandırdı. Alexis Mac Allister, ilk yarının bitimine beş dakika kala akıllıca hazırlanmış bir serbest vuruş organizasyonunda kafayla golü bulup eşitliği bozdu. Florian Wirtz, ikinci yarının 14. dakikasında Bradley Barcola'nın hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı. Ardından Alexander Isak, bu sezon Premier League'deki yedinci golünü atarak skoru 3-0 yaptı. Eddie Nketiah, Milos Kerkez'in faulünün ardından uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirdi ancak bu gol ev sahibi ekip için teselliden öteye geçmedi.

Son düdüğün ardından konuşan Iraola, sonucun önemini vurguladı: “Geçirdiğimiz haftanın ardından millî araya girerken bu galibiyet bizim için önemliydi. Ayrıca perşembe gecesi Türkiye'den çok geç döndük. Onların da maç oynadığını biliyorum ama dönemi galibiyetle bitirmek önemliydi. İlk yarıda savunmada biraz zorlandık. Sonrasında ise son penaltıya biraz kızgın olsam da maçı oldukça iyi kontrol ettik.”

Açılış golünün zamanlaması, antrenmanlarda duran top organizasyonları çalışan teknik ekip için özellikle sevindiriciydi. Iraola, Sky Sports'a şunları söyledi: “Maçın kilit anıydı. Bu sezon daha önce de kenardan kullanılan bu tür serbest vuruşlardan gol atmayı hak etmiştik. Alexis'in [Mac Allister] bu toplarda ön direğe yaptığı koşu önemli. O sırada hem biz hem onlar fırsatlar buluyorduk, maç oldukça dengeliydi. Soyunma odasına 1-0 önde gitmek çok önemliydi.”

Hücumdaki uyum ve Alisson'un kurtarışları

Iraola, Wirtz'in etkili performansını övmekte gecikmedi. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye ve Premier League'de Arsenal'e karşı üst üste aldığı yenilgilerin ardından galibiyete dönmüştü. Alman oyuncunun performansını değerlendiren teknik direktör, “Çok memnunum, bugün çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Harika bir gol. Alex'in [Isak] bitiriş için alan açan koşusu ve Bradley'nin asistiyle çok güzel bir pozisyon oldu. Onun adına mutluyum” dedi.

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Hücum oyuncuları öne çıksa da Alisson Becker'in katkısı üç puan için aynı derecede önemliydi. Brezilyalı kaleci, skor henüz eşitken yaptığı üst düzey bir kurtarış da dâhil olmak üzere maç boyunca altı kurtarışa imza attı. Teknik direktörü, birinci kalecisini övgüyle anlattı: “Özellikle ilk yarıda skor 0-0'ken müthiş bir kurtarış yaptı. Bu çok önemliydi çünkü bu tür maçlarda ilk golü kimin attığı belirleyici oluyor. O anda çok iyi iş çıkardı.”

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Iraola, VAR kararlarındaki tutarsızlığa tepki gösterdi

Son anlarda Kerkez'in ceza sahasında faul yaptığına karar verilmesi ve Nketiah'ın penaltıdan teselli golünü atması, Iraola'nın galibiyet sevincini gölgeledi. Karara öfkelenen Liverpool teknik direktörü, “Çok kızgınım çünkü bizim ceza sahamızdaki pozisyonlara penaltı veriyorlar, diğer ceza sahasında ise şimdi veriyorlar. Skorun 3-0 olduğunu ve 95. dakika olduğunu biliyorum ama çok kızgınım. Kafa kafaya bir mücadele, üstelik Osario, Milos'a [Kerkez] doğru geliyor. Kafaları çarpışıyor. Skor 3-0 diyebilirsiniz ama benim için mesele bundan ibaret değil. Çünkü bu sezon ilk kez olmuyor ve karşılaştırınca... Gerçekten çok kızgınım” dedi.

Iraola sözlerini şöyle sürdürdü: “VAR incelemesi uzun sürdü. Penaltı kararı verildiğinde iki dakika geçiyor. İki tekrar, üç tekrar izliyorlar; VAR'ın müdahale etmemesi için bir yol buluyorlar. Premier League'de gol yemeden maç bitirmek kolay değil ve biz 3-0 kazanmak istiyorduk. Mesele yalnızca bu penaltı değil, birçok şey.”

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Liverpool'da millî ara endişesi

Bu galibiyet, Liverpool'un deplasmandaki güçlü performansını da ortaya koydu. Liverpool, bu sezon Premier League'de deplasmanda 13 puan topladı. Bu, ligdeki diğer tüm takımlardan fazla ve kulübün bir lig sezonunun ilk beş deplasman maçında ulaştığı en yüksek puanla aynı. Takımının yakaladığı ivmeyi değerlendiren teknik direktör, “Bu dönemi galibiyetle bitirmek istersiniz. Bizi daha iyi bir konuma getiriyor ama gelişmeye devam etmeliyiz” dedi.

Sezonun kritik bir dönemine girilirken yeni oyuncu kayıpları yaşama ihtimali, İspanyol teknik direktörü endişelendiriyor. Iraola, “Şimdi hepimiz dua ediyoruz çünkü son millî arada üç oyuncu kaybettik ve şu anda en son ihtiyacımız olan şey bu. Umarım her şey yolunda gider ve bu kez kimseyi kaybetmeyiz” diye konuştu.