Goncalo Ramos, AC Milan'ın pazar günü Frosinone'yi 5-1 yendiği maçta yeniden gol atmanın rahatlığını yaşadığını söyledi. Yazın San Siro'ya ses getiren transferinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Portekizli forvetin son performansı, İtalya'ya alışmaya başladığını gösteriyor.

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Ramos golü buldu, üzerindeki baskı hafifledi

Milanello'ya gelişinden bu yana Ramos'un üzerindeki beklenti baskısı büyüktü. Yaz transfer döneminde önemli bir bonservis bedeliyle transfer edilen eski Benfica oyuncusu, Frosinone maçı öncesinde yalnızca üç gol atmış ve Serie A'da etkili bitiriciliğini sergilemekte zorlanmıştı. Ancak forvet, San Siro'da dikkat çekici bir performans sergiledi ; gol atmakla kalmadı, farklı galibiyetteki diğer birkaç golün hazırlığında da önemli rol oynadı. Bitiriciliğinin yanı sıra çalışkanlığı da dikkat çekti; konuk ekibin savunma hattının düzenini sürekli bozdu.

Sky Sport Italia'ya konuşan forvet, TUTTOmercatoWEB'in aktardığı açıklamasında golünü ve takımın genel gelişimini değerlendirdi: “Gol attığım için gerçekten çok mutluyum. En önemlisi kazanmamız ve takım olarak iyi oynamamız. Üç puan her zaman en önemli şey,” dedi.

San Siro'da yeni bir kültür inşa ediliyor

Bu galibiyet, kadronun mevcut teknik proje altında uyum sağlamaya başladığının bir başka göstergesi oldu. Ramos, kulüp içindeki ortamı överken oyuncular arasındaki uyumun saha dışında hızla geliştiğini belirtti. Portekizli millî oyuncu, takım yeni taktik anlayışına alışırken kaydettiği ortak ilerlemenin tribünlerden izleyenler için de giderek daha belirgin hâle geldiğine inanıyor.

Ramos, kulüpte mutlu olup olmadığı sorulduğunda şöyle konuştu: “Evet, burada her şey çok iyi gidiyor: takım, takım ruhu, ortam. Her gün, her hafta, her antrenmandan sonra birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Bence bugün olduğu gibi bunu sahada herkes görebiliyor. Güzel bir şey inşa ediyoruz; çalışmaya ve ilerlemeye devam etmek istiyoruz.”

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Sakatlık endişesi ve teknik direktörün değerlendirmesi

Ramos'un hafif bir sorun yaşar gibi görünmesi, Milan taraftarlarını kısa süreliğine endişelendirdi. Teknik direktör Ruben Amorim, oyuncunun oyundan alınmaktan duyduğu açık rahatsızlığa rağmen forvet adına çok mutlu olduğunu söyleyerek Ramos'u erken çıkarma kararını savundu. Amorim'e göre yoğun maç takvimi içinde Ramos'u sakatlık riskinden korumak tamamen pratik bir karardı. Önlerindeki zorlu Avrupa Ligi programı nedeniyle toparlanma süresi son derece kısıtlıyken Amorim, kulübün daha fazla oyuncusunun sakatlanmasını göze alamayacağını açıkça belirtti.

Amorim, “Daha fazla oyuncu kaybedemeyiz. Bütün oyuncularımız her maçta oynayabilir ama Avrupa Ligi için toparlanmaya çok az vaktimiz var. Bu yüzden hiçbir risk alamayız. Onu oyundan çıkarmak daha iyiydi. Sanırım bundan memnun değildi ama ben onun adına, attığı gol için, özellikle de skoru 2-0'a getiren golü için mutluyum. Bire bir geçişlerde çok güçlü bir takıma karşı oynanan maçta fark yaratan bir goldü,” dedi.

AC Milan'ı neler bekliyor?

Olympiacos ile oynanacak kritik Avrupa Ligi maçı yaklaşırken forvetin yeniden form bulması daha iyi bir zamana denk gelemezdi. Amorim, Avrupa'daki bu maçların önemini sık sık vurgulayarak bir üst tura çıkamamanın kulübün hedefleri açısından önemli bir gerileme olacağı uyarısında bulundu. Zorlu maç dönemini atlatıp turnuvanın eleme aşamasında yerlerini almak istiyorlarsa hücum hattında kendine güvenen bir 9 numaranın bulunması büyük önem taşıyacak. Oyuncular rollerine alışmayı sürdürürken AC Milan taraftarları, bu farklı galibiyetin hem ligde hem de Avrupa'da uzun süreli başarılı bir dönemin yalnızca başlangıcı olmasını umuyor.