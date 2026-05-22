Mike Verweij, Gjivai Zechiël'in bu sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı için oynanan play-off'larda finalist olan FC Utrecht'te kiralık olarak forma giymesini dikkat çekici buluyor. Ajax gözlemcisi, bu orta saha oyuncusunun Feyenoord'da ilk 11'de yer alacak kadar iyi olduğunu düşünüyor.

De Telegraaf'ın Kick-Off podcast'inde Verweij'e Feyenoord'un kiralık oyuncusu hakkındaki görüşü soruldu. "Onun Feyenoord'a transfer olacağını düşünüyor musun? Sence bu, şu anda kariyeri için doğru adım mı? FC Twente ve NEC de Zechiël'i transfer etmek istiyor."

"O zaten Feyenoord ile sözleşmeli değil mi?" diye soran Verweij, orta saha oyuncusunun 2028 ortasına kadar süren sözleşmesine atıfta bulunuyor. "Feyenoord, 'buraya gelip futbol oynayacaksın' derse, tartışılacak bir şey bile yok."

Verweij ekliyor: "Feyenoord'un onu bu sezon FC Utrecht'e kiralamasını zaten çok garip bulmuştum. Feyenoord'un ilk on birinde hiç zorlanmadan yer alabilir. Bence gerçekten iyi bir futbolcu."

21 yaşındaki Zechiël, bu sezon Pazar günü play-off finalinde Ajax ile karşılaşacak olan FC Utrecht'in en göze çarpan oyuncularından biri. Bu nedenle, Rotterdam doğumlu oyuncunun yakında Feyenoord'a geri dönmesi bekleniyor.

Zechiël, gelecek sezon Robin van Persie'den kesinlikle adil bir şans alacak. "Bu bir telefon görüşmesiydi ve ona şahsen bile söylenmedi," diye Kick-Off'ta Cuma günü biraz alaycı bir tonla ifade edildi.