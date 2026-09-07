Salonlardan Tokio Hotel'in "Durch den Monsun" şarkısı yükselirken, Alman kadın basketbolcular takım şarkıları eşliğinde Berlin parkesinde zıplayıp taraftarların kutlamasına ortak oldu. Mali karşısındaki düelloda Almanya Milli Takımı Başantrenörü Olaf Lange'nin ekibi soğukkanlılığını korudu ve final turuna yükselme yolunda kendisine mümkün olan en iyi konumu hazırladı.

Ev sahibi ekip, grup aşamasındaki son maçında ikna edici bir performansla 83-58 (49-32) kazandı; ödülü ise favori İspanya'nın arkasında A Grubu'nda ikincilik oldu. Takım, çeyrek finale yükselme eleme turunda salı günü (20.45/MagentaTV) Güney Kore ile karşılaşacak.

"Nasıl geliştiğimizden dolayı çok mutluyum. Şimdi başarı da geldi" diyen Lange, tamamen dolu Uber Arena'da MagentaTV mikrofonlarına konuşurken doğrudan önlerine baktı. "Şimdi yeniden organize olmamız gerekiyor. Güney Kore iyi bir takım."

Grup finali öncesinde tablo oldukça heyecan vericiydi; çünkü dört takım da iki maç sonunda birer galibiyet ve birer yenilgiyle üçer puandaydı. Alman takımı için hâlâ liderliğe yükselme ihtimali vardı, ancak dördüncü sırada kalması da mümkündü. İspanya akşam oynanan paralel maçta Japonya'yı mağlup edince (79-59), grup liderliği şansı ortadan kalktı ama ara hedefe ulaşıldı.

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Özel taraftar Dennis Schröder, DBB takımının iyi başlangıcını gördü

İspanya'ya karşı alınan ağır açılış yenilgisi (53-83) ve Japonya karşısındaki telafinin (74-58) ardından hedef, puan tablosunda mümkün olduğunca üst sıralarda yer almaktı ve bunun için turnuvadaki ikinci galibiyet şarttı. Japonya maçının en skorer ismi Frieda Bühner, "Agresif olan taraf biz olmalıyız, hem de ilk andan itibaren" dedi.

Dünya şampiyonu takım kaptanı Dennis Schröder'in gözleri önünde, kenarda özel bir taraftar olarak yer aldığı maçta başlangıç başarılı oldu. Savunma Mali'yi iyi kontrol etti, Leonie Fiebich ilk üçlüğü erken buldu ve Alman ekibi 15-7 (6. dakika) öne fırladı. Ancak ardından fazla hatanın yapıldığı bir zayıflık dönemi geldi. Bu nedenle Japonya maçında verilen aranın ardından enfeksiyon nedeniyle yeniden kadroya dönen Alexis Peterson iki hızlı top kaybı yaptı.

Şu ana kadar turnuvada beklenen seviyeye çıkamayan Luisa Geiselsöder en iyi performansını sergiledi ve ilk yarıda kusursuz isabet buldu. Bühner de parladı, üst üste attığı ikinci üçlükle farkı ilk kez çift hanelere taşıdı (40-29/16. dakika). Artık neredeyse her şey işliyordu; dış atışlarda Alexandra Wilke ve Marie Gülich de isabet buldu, ardından yeniden en skorer isim olan Bühner sahne aldı (21 sayı).

Luisa Geiselsöder erken kırılma anını getirdi

"Her maçta daha iyi olmak istersiniz ve onlar da bunu yapıyor" diyen Schröder, devre arasında 12.550 seyircinin yarattığı "harika atmosferi" övdü. Saarlouis'de 2007'de oynanan milli maçın ardından Mali ile yapılan ikinci düelloda Alman takımı soyunma odasından dönüşte de sendelemedi.

İkinci maç gününde sürpriz şekilde İspanya'yı mağlup eden (82-73) Afrikalı basketbolcular, Lange'nin takımının yüksek enerjisine karşılık veremedi. Geiselsöder, bir başka üçlükle erken bir kırılma yarattı (56-37/25. dakika). "Harika hissettirdi. Gerçekten çok iyi basketbol oynadık" dedi WNBA oyuncusu.

DBB takımı playoff turunda B Grubu üçüncüsü Güney Kore'yi mağlup ederse, çeyrek finalde rakip Belçika olacak. 2023 ve 2025 Avrupa şampiyonu, C Grubu'nu yenilgisiz kazandı.