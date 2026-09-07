Tokio Hotel'in "Durch den Monsun" şarkısı salonda yankılanırken, Alman kadın basketbolcular takım şarkıları eşliğinde Berlin parkesinde zıplayarak taraftarlarla birlikte kutlama yaptı. Mali karşısındaki düelloda milli takım başantrenörü Olaf Lange'nin ekibi sakinliğini korudu ve final turuna yükselirken kendisine mümkün olan en iyi başlangıç pozisyonunu hazırladı.

Ev sahibi ekip, grup aşamasındaki son maçında ikna edici bir performansla 83:58 (49:32) kazandı; ödülü ise favori İspanya'nın arkasında A Grubu'nda ikinci sırayı almak oldu. Çeyrek finale yükselme elemesi turunda takım, daha salı günü (20.45/MagentaTV) Güney Kore ile karşılaşacak.

"Nasıl geliştiğimizden dolayı çok mutluyum. Şimdi başarı da geldi" diyen Lange, tamamen dolu Uber Arena'da MagentaTV'ye konuştu ve hemen ileriye baktı. "Şimdi yeniden organize olmamız gerekiyor. Güney Kore iyi bir takım."

Grup finali öncesinde tablo oldukça heyecan vericiydi; çünkü iki maç sonunda dört takımın da birer galibiyet ve birer yenilgiyle üçer puanı vardı. Alman takımı için hâlâ birinciliğe yükselme ihtimali de vardı, dördüncü sırada kalma ihtimali de. Ancak İspanya'nın akşam saatlerinde oynanan paralel maçta Japonya'yı 79:59 yenmesiyle grup liderliği şansı ortadan kalktı; yine de ara hedefe ulaşıldı.

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Özel taraftar Dennis Schröder, DBB takımının iyi başlangıcını gördü

İspanya karşısındaki ağır açılış yenilgisinin (53:83) ve Japonya karşısındaki telafinin (74:58) ardından hedef, puan tablosunda mümkün olduğunca üst sırada yer almaktı ve bunun için turnuvadaki ikinci galibiyet şarttı. Japonya maçının en skorer ismi Frieda Bühner, "Başından itibaren agresif taraf biz olmalıyız" dedi.

Dünya şampiyonu takım kaptanı Dennis Schröder'in gözleri önünde, saha kenarında özel taraftar olarak yer aldığı maçta başlangıç iyi oldu. Savunma Mali'yi iyi kontrol etti, Leonie Fiebich ilk üçlüğü erken buldu ve Alman ekibi 15:7 (6. dakika) öne fırladı. Ancak ardından çok fazla hatanın yapıldığı bir zayıflık dönemi geldi. Böylece Japonya maçında enfeksiyon nedeniyle devre arasında kenara gelen Alexis Peterson, bu kez iki hızlı top kaybı yaptı.

Turnuvada şimdiye kadar ritmini bulamayan Luisa Geiselsöder en iyi performansını ortaya koydu ve ilk yarıda kusursuz isabetle oynadı. Bühner de parladı, üst üste attığı ikinci üçlükle farkı ilk kez çift haneye çıkardı (40:29/16. dakika). Artık neredeyse her şey işliyordu; dış atışlarda Alexandra Wilke ve Marie Gülich de isabet buldu, ardından yine en skorer isim Bühner oldu (21 sayı).

Luisa Geiselsöder erken kopuşu getirdi

Schröder devre arasında, "Her maçta daha iyi olmak istersin ve onlar da bunu yapıyor" derken, 12.550 seyircinin yarattığı "müthiş atmosferi" de övdü. 2007'de Saarlouis'te oynanan bir milli maçın ardından Mali ile yapılan ikinci düelloda Alman takımı soyunma odasından döndükten sonra da sarsılmadı.

İkinci maç gününde İspanya'yı sürpriz şekilde mağlup eden (82:73) Afrikalılar, Lange'nin takımının yüksek enerjisine karşılık veremedi. Geiselsöder, bir üçlük daha isabet ettirerek erken bölümde fiilen belirleyici farkı yarattı (56:37/25. dakika). WNBA oyuncusu, "Harika hissettirdi. Gerçekten çok iyi basketbol oynadık" dedi.

DBB takımı play-off turunda B Grubu üçüncüsü Güney Kore'yi yenmeyi başarırsa, çeyrek finalde rakip Belçika olacak. 2023 ve 2025 Avrupa şampiyonu, C Grubu'nu yenilgisiz kazandı.