Santos'un orta saha oyuncusu Arthur Melo, Cristiano Ronaldo'nun olağanüstü profesyonelliğini ve Portekizli yıldızı Lionel Messi ile Neymar'a bağlayan güçlü rekabet azmini anlattı. Kariyeri boyunca üç yıldızla da aynı soyunma odasını paylaşan Brezilyalı futbolcu, eski Juventus takım arkadaşını dur durak bilmeyen bir 'robot' olarak nitelendirdi.

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Oyun kurucu, birlikte oynadığı yıldızları anlattı

Arthur, Ronaldo'nun günlük yaşamındaki eşsiz disiplinini ve onu Messi ile Neymar'a bağlayan özelliği anlattı. Gremio'da adını duyurduktan sonra 2018 ile 2020 arasında Barcelona'da Messi'yle birlikte 60 maça çıktı. Ardından Miralem Pjanic'in yer aldığı bir takasla Juventus'a katıldı. 100 milyon avroya transfer edilen Ronaldo'yla bir sezon geçirdikten sonra 2026'da Santos'ta millî takımdan arkadaşı Neymar'ın yanına katıldı .

Üçlünün ortak noktası: Kazanma arzusu

Üç yıldızın da yanında forma giymiş az sayıdaki oyuncudan biri olan Arthur, ESPN'in Bola da Vez programında farklı kişiliklerini karşılaştırdı ve kazanma konusundaki ortak tutkularını vurguladı.

Yıldızları birbirinden ayıran özellikleri açıklayan orta saha oyuncusu şöyle dedi: “Üçünün de sahip olduğu bir özellik var. Biri daha sessiz, diğeri daha şakacı ama üçünün de ortak özelliği şu: Doğuştan kazanan insanlar. Bir işi yarım yamalak ya da kötü yapmayı kabul etmiyorlar.

“Bir şey yapacaklarsa kazanmak için yapıyor, ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyuyorlar. Üçünün rekabetçiliği etkileyici. Tek mi çift mi oynarken bile biri kaybetse çıldırıyor, ‘Bir daha oynayalım’ diyor. Bu da dikkatimi çekti.

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“Bu kadar çok kazanabilmeleri için farklı bir şeye sahip olmaları gerekiyor. Elbette başka nitelikleri de var ama bu rekabetçilik bir arkadaşlığı bozacak kadar güçlü.”

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Yemekhanedeki alışkanlıkları yüksek standartlarını gösteriyor

Ronaldo'nun Manchester United'a dönmesinden önce 2020-21 sezonunu onunla geçiren Arthur, programda soyunma odasındaki günlük davranışlarını karşılaştırdı: “Messi soyunma odasında daha rahat, daha içine kapanık biri. Elinde hoparlörle gelip şakalar yapmaz. Neymar ise tam tersi: Geldiğinde herkes orada olduğunu anlar. Biriyle şakalaşır, sonra başkasıyla şakalaşır.”

Üçlü arasında şakayla karışık en 'sinir bozucu' kişinin Ronaldo olduğunu söyleyen Arthur, onun yüksek standartlarını gösteren bir yemekhane anısını anlattı: “Cristiano da öyle, herkesle şakalaşır, Brezilyalıları sever. Henüz çocuk sayılırken yemekhanede onun yanına otururdum. Tabağımda meyve salatası, makarna, et ve patates olurdu. Tabağıma bakıp ‘Dostum, bu iyi değil’ derdi. Sonra kendi tabağına bakardım: Esmer pirinç, tavuk, her şey tam olması gereken miktarda. Ama bunu beni sinir etmek için söylemezdi, bana yardım etmek isterdi. Bu yüzden onunla yaşadığım deneyim gerçekten çok güzeldi. Çünkü örnek oluyordu ve onunki gibi bir profesyonellik hiç görmedim. Adama robot diyorlar çünkü gerçekten bir robot.”

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Yeniden buluşmada Avrupa'dan edinilen deneyimler ön planda

Görüşmeleri ve sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra Neymar'ın daveti üzerine Santos'a katılan Arthur, şimdi Avrupa'da edindiği bu standartları Brezilya'da sahaya yansıtmayı hedefliyor. Kulüp düzeyinde vatandaşıyla yeniden bir araya gelen orta saha oyuncusu, yerel sezonun son bölümünde takıma önemli bir soğukkanlılık katıyor. Santos 2027'de daha üst sıralara çıkmaya hazırlanırken Neymar'la birlikte bu yüksek beklentili zihniyeti sürdürmek kritik önem taşıyacak.