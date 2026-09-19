Hâlihazırda kulüpsüz olan tüm oyuncular arasında David Alaba en ünlü ve en başarılı isimlerden biri. Avusturyalı 34 yaşındaki savunmacı, Bayern Münih ve Real Madrid ile toplam dört kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, bunun yanı sıra çok sayıda ulusal şampiyonluk da yaşadı. Ancak Haziran sonunda Los Blancos ile sözleşmesi uzatılmadı. O tarihten bu yana Alaba yeni bir kulüp arıyor, ancak şu ana kadar başarılı olamadı.

Bu nedenle TV yorumcusu Dietmar Hamann, Alaba’nın olası bir kariyer sonunu şimdiden gündeme getiriyor. Hamann, Sky’a yaptığı açıklamada, “Soru, onun hâlâ oynayıp oynayamayacağı” dedi. “Bu durum ne kadar uzun sürerse, onu artık futbol sahasında görememe ihtimalimiz de o kadar artıyor.” Alaba yıllardır inatçı sakatlık problemleriyle boğuşuyor. Bunlar arasında çapraz bağ yırtığı ve menisküs yırtığı da bulunuyor. Geçtiğimiz iki sezonda Real formasıyla toplamda sadece 1174 dakika oynadı.

Buna rağmen yaz aylarında Avusturya Milli Takımı ile Dünya Kupası’na katılmaya yetti. Alaba, son 16 turunda İspanya’ya karşı gelen elenişe kadar oynanan dört maçın tamamında kaptan olarak ilk 11’de yer aldı. Ancak takımın teknik patronu Ralf Rangnick, henüz resmen millî takımı bırakmamış olan Alaba’yı yaklaşan millî maç döneminde kadroya çağırmadı. Alaba şu anda bireysel antrenmanlarla formunu koruyor.

HSV, Meksika, Austria: David Alaba nereye transfer olacak?

Son aylarda Alaba’nın adı birçok kulüple anıldı. Lazio, Manchester United ve Inter’den geldiği öne sürülen ilgiler somutlaşmadı. Olası adreslerden biri olarak MLS de gösterildi; adı geçen kulüp ise Lionel Messi’li Inter Miami’ydi. Son dönemde spekülasyonlar daha da çılgın bir hâl aldı: Bild Alaba’yı Hamburg ile, İspanyol Marca ise Meksika’nın önde gelen kulüplerinden Club America ile ilişkilendirdi.

Ayrıca altyapısından yetiştiği kulüp Austria Wien’e olası bir dönüş de kulislerde konuşuldu. Kulübün Alaba için gerçekten ne kadar çaba sarf ettiği ise son olarak Avusturya’da, eski Austria teknik direktörü Frenkie Schinkels ile savunmanın lideri ve Alaba’nın millî takımdan uzun yıllardır takım arkadaşı olan Aleksandar Dragovic arasında hararetli bir kamuoyu atışmasına yol açtı.

Schinkels, podcast’inde, “Yanlış anlamayın ama Wiener Austria’da kimse Alaba’yı sormadıysa, bütün yönetim kurulunun hapse atılması gerekir” dedi. Bu sözler kendisine sorulduğunda Dragovic, Sky’a şu yanıtı verdi: “Gerçekten Austria’nın bu kadar aptal olup David’i aramadığına mı inanıyorsunuz? Biraz ölçülü olmak lazım. Beyefendilerin eğlenmek ve tık almak istediğini anlıyorum. Ama biraz da frene basmak gerekir. Biz Wien-Favoriten’de uyumuyoruz.”

Her halükârda Alaba’yı kadrosuna katmak isteyenlerin, efsanevi İsrailli menajer Pini Zahavi ile pazarlık yapması gerekiyor. Alaba’nın 2021’de Bayern Münih’ten bedelsiz olarak Real’e transferi sürecinde Uli Hoeneß, Zahavi’yi “paragöz piranha” olarak nitelemişti.