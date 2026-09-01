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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Gerçekleşecek mi? United, transfer dönemi kapanmadan Cezayirli yıldızın kapısını çalıyor

Transfers
Everton - M. United
Everton
M. United
Premier Lig
M.City
R. Ait Nouri
İngiltere
Cezayir

Gerçek bir ilgi: zamana karşı yarış

Manchester United, yaz transfer döneminin son saatlerinde yaptığı sürpriz bir hamleyle, gökmavili takımın yıldızlarından biriyle anlaşma ihtimalini sormak için Manchester City ile acil temaslar gerçekleştirdi.

Gazeteci Ben Jacobs, "talkSPORT" muhabiri Alex Crook'a dayanarak X üzerinden yaptığı paylaşımda, Manchester United'ın Cezayirli sol bek Rayan Aït-Nouri hakkında ön bir sorgu yaptığını aktardı.

Manchester United'ın 25 yaşındaki bek hakkındaki ilgisinin "gerçek" olduğunu vurgulayan gazeteci, bu durumun oyuncunun teknik direktör Michael Carrick'in takımına transfer olma ihtimalinin önünü açtığını belirtti.

Bununla birlikte, "transfer döneminin kapanmasına kalan sürenin kısıtlı olması ve Manchester kentinin iki kutbu arasındaki tarihi rekabetin olası müzakerelerin karmaşıklığını artırabilecek olması nedeniyle, transferin bu zamanlamada tamamlanması ihtimali zor görünüyor".

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Everton
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M. United
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Aït-Nouri, geçen yaz Wolverhampton'dan 32 milyon sterlin karşılığında takıma katıldıktan sonra, geçen sezon Manchester City ile Premier Lig'de yalnızca 17 maça çıkmıştı.

Cezayirli oyuncu, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly ve Rico Lewis'in de bu mevkiyi doldurabilmesi nedeniyle Manchester City kadrosunda sol bek pozisyonu için güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Aynı rapora göre, teknik direktör Pep Guardiola'nın ayrılığının ardından Aït-Nouri'nin takımdaki geleceğine dair belirsizlik de arttı.

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