Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Enric Masip, iki takımın önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan El Clasico maçına günler kala Real Madrid'e sert bir saldırıda bulundu.

"Marca" gazetesine göre Masip, "Barcelona'nın itibarını zedelemek için Negreira davasına defalarca değinmeleri" nedeniyle Real Madrid'e sert bir saldırıda bulundu.

Madrid kulübünü sert bir şekilde eleştiren Masip, tekrarlanan suçlamaları aracılığıyla Barcelona'ya kötü muamele etmekle ve La Liga'ya, tüm kulüplere ve hakem komitesine saldırmakla doğrudan suçladı.

Masip şöyle konuştu: "Birisi bu yöntemlere başvurduğunda, ki bunlar tesadüfün ürünü değil, aksine teknik direktör, bazı medya kuruluşları, televizyon kanalları ve kulüplerin bir karışımıdır... en büyük rakiplerine ima yoluyla kendi sorunlarının üstünü örtmeye çalışıyorlar."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Amaç Barcelona'nın imajını zedelemek ve bu da bizi aşağılanmış ve öfkeli hissettiriyor. Üç buçuk yıl boyunca hiçbir şey kanıtlanmadı ve kanıtlanmayacak da. Hiçbir şey olmadı. Barcelona, oyun tarzı sayesinde kupalar ve maçlar kazandı."

Şunları ekledi: "Uzun yıllar boyunca, bir takımın gerçekten kayırıldığı ve bu kayırmacılık nedeniyle kupalar kazandığı dönemlerde bu ülkenin karanlık dönemlerine değinmedik. Aşılmaması gereken kırmızı çizgiler var ve bunlar çoktan aşıldı."

Dikkatleri dağıtmak ve kendi eksikliklerini örtbas etmek

Enric Masip, Real Madrid'in suçlamalarının dikkatleri dağıtmayı ve kendi eksikliklerini örtbas etmeyi amaçladığında ısrar etti ve bunun tüm İspanyol kulüplerine zarar verdiğini bir kez daha vurguladı.

Şunları söyledi: "Tartışma programlarını sanki jüri heyetleriymiş gibi, raporları da sanki mahkeme kararlarıymış gibi kullanıyorlar. Sorundan kaçınmak için gazete manşetlerinde veya alakasız röportajlarda Negreira'dan bahsetmekten kaçınıyorlar."

Sözlerine şöyle devam etti: "Başlarına gelenler hakkında konuşmaları gerekirken Negreira hakkında konuşuyorlar. Bu, aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi. La Liga'ya ve İspanya Futbol Federasyonu'na zarar veriyorlar. Tüm şampiyonaya, tüm kulüplere ve hakemlere saldırıyor ve kötü muamele ediyorlar."

Barcelona yetkilisi şunları ekledi: "UEFA'ya başvuracaklar. Sadece tek bir kulübü etkilediğini düşünseler de, tüm kulüplere saygısızlık ediyorlar."

Şöyle devam etti: "İmajı zedeliyorlar. Bana göre, yaptıkları şeyden dikkatleri başka yöne çekmek için bu yöntemleri kullanmaları utanç verici."

Şuna işaret etti: "Birisi tuhaf şeyler gördüğünü söylediğinde... bu tuhaf şeyler, teknik direktöre suçlama parmağını yöneltmek anlamına geliyor. İşler istediğin gibi gitmediğinde, başkalarına saldırmaya başvurmak yerine performansını geliştirmen gerekir."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İmkânlara sahip oldukları için zarar vermeye çalışıyorlar, ama insanlar onlara inanmıyor."

Laporta'nın danışmanı Mourinho'ya saldırdı

Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili olarak Enric Masip şöyle konuştu: "Sert eleştiriler yöneltiyor. Mourinho'nun bir basın toplantısına, bir de Flick'in basın toplantısına bakın... Flick, haksızlığa uğradıktan sonra bile, bakın rakipten nasıl bahsediyor, ona, oyunculara ve teknik direktöre nasıl saygı duyuyor... İşte bunlar Barcelona'nın değerleridir."

Şunu ekledi: "Çok şey söyleyebilirsin, ama yapmıyorsun... Mourinho ve Real Madrid için hata her zaman başkasının hatasıdır."

Bu suçlamaların Barcelona'yı veya soyunma odasını etkilemediğini belirten Masip, Real Madrid'in uyguladığı baskının El Clasico'daki hakemliği etkilemeyeceğine olan güvenini dile getirdi.

Şunu vurguladı: "Hakemlerin profesyonelliğine inanıyorum. Bunu sorgulamak çılgınlık olur."

Güler olayı

Arda Güler'in yaptığı tartışmalı dirsek darbesi hakkında konuştu: "Dirsek darbesini kimse görmedi mi? Aynı şey Lewandowski veya Lamine'in Santiago Bernabeu'da attığı bir golde de yaşandı; orada, ilginç bir şekilde, kamera çalışmıyordu. Ve topun çizgiyi geçtiğinin açıkça görüldüğü tek açı da oydu. Biz ortalığı ayağa kaldırmadık ya da tüm gün bundan yakınarak geçirmedik. Bu bir hatadır ve kabul edilmesi gerekir. İlginç olan, işlerin her zaman aynı şekilde gitmesi."

Masip şunları ekledi: "Güler'in görüntüleri net değildi, ama bu bir dirsek darbesi, hepsi bu. Dirsek darbesi kırmızı kart gerektirir. Ertesi gün bundan bahsetmiyorlar... Ama benzer bir olay Sevilla'da yaşansaydı, o durumu konuşmak için her şey harekete geçerdi."