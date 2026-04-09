"Gerçekçi değil".. Senegal gazeteleri Motsepe'nin Afrika şampiyonu hakkındaki açıklamalarına nasıl bakıyor?

Senegal basını, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe’yi, resmî Dakar ziyareti sırasında 2025 Afrika Uluslar Kupası final krizine dair yaptığı açıklamalar nedeniyle sert biçimde eleştirdi.

Dün çarşamba Dakar’da, Afrika Uluslar Kupası finali krizinin ardından hassas bir atmosferde bulunan Motsepe, burada düzenlediği basın toplantısında kendisine göre şampiyonun kim olduğuna ilişkin sorularla karşılaştı.

Motsepe’nin verdiği yanıt diplomatikti ve Senegallilerin hoşuna gitmedi; Güney Afrikalı yetkili, yasalara bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Motsepe, “Sadio Mane ve Kalidou Koulibaly’ye altın madalyayı ben verdim, kupayı Koulibaly’ye ben takdim ettim ve Sadio Mane’ye 10 milyon dolar verdim… ama yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere saygı duymalıyım” dedi.

Bu açıklama, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Komitesi’nin, final maçında yaşanan olayların ardından galibiyeti Senegal’den alıp Fas lehine verme kararından sonra geldi.

Motsepe, gelecek konusunda da muğlak konuşarak, “Bundan fazlasını söyleyemem. Bana 100 kez sorabilirsiniz, yanıt aynı olacaktır. Bu, CAF Başkanı olarak görevim” dedi.

“Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) önündeki devam eden süreçlere saygı göstermeliyiz. Alınacak kararı uygulayacağız” diye ekledi.

Öte yandan Senegal basını, Motsepe’nin tutumunu eleştirerek Wiwsport sitesi üzerinden, “Aslanlara ödülleri dağıtan bir yetkili, onları Afrika şampiyonu olarak tanımayı nasıl reddedebilir?” diye sordu.

Site ayrıca, Motsepe’nin soruya verdiği yanıtı “gerçekçi değil” şeklinde niteledi.