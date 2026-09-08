Katalonya Meteoroloji Kurumu, yarın çarşamba sabahı "Baix Llobregat" ve "Barcelonès" bölgelerinde yağışın şiddetine ilişkin 6 üzerinden 4 seviyesinde tehlike uyarısı yayınladı.

Barcelona, yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna Camp Nou sahasında Feyenoord ile karşılaşarak, kıtasal turnuvanın ilk turundaki ilk hafta maçında başlıyor.

"Sport" gazetesi, sabah saatlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle Barcelona'nın çarşamba günü oynanacak Avrupa maçının hava koşullarından etkileneceğini belirtti.

Tahminler, üç saat içinde metrekareye 90 litreyi aşabilecek şiddetli yağışa işaret ediyor. Yağışa fırtınalar ve şiddetli hava olaylarının yaşanma olasılığı da eşlik ediyor. Tehlikenin zirve dönemi saat 08.00 ile 14.00 arasında yoğunlaşıyor; ancak hava durumunun günün büyük bölümünde devam edebileceği belirtiliyor.

Fırtınayla karşılaşacak ilk "Blaugrana" takımı, teknik direktör Pol Planas yönetimindeki "Juvenil A" (Barcelona gençleri) olacak. Katalan takımı, çarşamba günü saat 12.00'de "Johan Cruyff" sahasında rakibi Feyenoord'u (19 yaş altı) ağırlayacak. Bu maç, her iki takımın da UEFA Gençler Ligi'ndeki ilk çıkışı olacak.

"Sant Joan Despí" bölgesinde bulunan saha, hava uyarısının kapsadığı coğrafi alan içinde yer alıyor. Maç, tehlikenin zirve dönemiyle neredeyse aynı zamana denk geliyor; bu da hava koşullarındaki gelişmelerin, gerek karşılaşmadan önceki saatlerde gerekse maçın kendisi sırasında başlıca dikkat konusu olacağı anlamına geliyor.

A takımı için ise durum farklı olacak. Barcelona, Feyenoord ile İspanya saatiyle 18.45'te karşılaşmaya hazırlanıyor. Mevcut tahminlere göre bu saatte hava durumunun zirvesinin geçmiş ve koşulların belirgin şekilde iyileşmiş olması bekleniyor.

Prensipte maçın yağış nedeniyle olumsuz etkilenmesi beklenmiyor; ancak en önemli soru, şiddetli yağışın ardından saha zemininin durumuyla ilgili. "Spotify Camp Nou" sahasının zemini zorlu bir sınavdan geçecek; zira kısa sürede biriken büyük miktardaki su, sahanın su tahliye sistemini teste tabi tutacak. Saha ekibinin ise maçın başlamasından önce saha zeminiyle ilgilenmek ve onu mümkün olan en iyi hale getirmek için birkaç saati olacak.

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