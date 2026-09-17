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Gerçek ortaya çıktı: Faslı yıldız Mısır Milli Takımı'nı temsil etmenin peşinde miydi?

Mısır
Fas
M. Bentayg
Mısır
Fas

Bentaib, Arap Kupası'nda Fas Milli Takımı ile oynadı

Fas basınında yer alan haberler, Zamalek forması giyen Mahmoud Bentayeb'in önümüzdeki dönemde Mısır'ı uluslararası arenalarda temsil etmek amacıyla Mısır vatandaşlığı almaya çalıştığına dair yayılan iddiaların gerçeğini ortaya koydu.

Mısırlı gazeteci Ahmed Abdülbasit, Mısır Ligi'nde forma giyen Faslı bir profesyonelin, Arap Kupası'nda Fas Milli Takımı için oynadıktan sonra Mısır Milli Takımı'nı temsil etmesinin mümkün olup olmadığını Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) sorduğunu belirtmişti.

Diğer haberler ise söz konusu oyuncunun, 2024'ten bu yana Zamalek'te oynayan ve kulüp yönetim kurulu üyesi Ahmed Süleyman'ın kızıyla evlenen Bentayeb olduğuna işaret etmişti.

Ancak Fas merkezli "Hesport" sitesi, konuya yakın kaynaklara dayanarak bu haberleri yalanladı ve dolaşımdaki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Kaynak, Bentayeb'in milli takımı temsil etmek konusunda Mısır Futbol Federasyonu yetkilileriyle temasa geçmediğini ve bu konuyu esasen hiç düşünmediğini açıkladı.

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Mısır
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Angola
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Fas
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Aynı kaynak, oyuncunun Fas Milli Takımı'nı her şeyin önünde tuttuğunu ve şu anda uluslararası tercihini değiştirme yönünde herhangi bir isteğinin bulunmadığını vurguladı.

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