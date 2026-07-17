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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Gerçek mi şaka mı… Kokorela, 28 yaşında uluslararası futboldan emekli olmayı mı planlıyor?

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
M. Cucurella
İspanya
Arjantin
ABD

İspanyol bek, Dünya Kupası finalinde milli takımına liderlik ediyor

Real Madrid’in İspanyol sağ bek oyuncusu Marc Cucurella, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası final maçından birkaç saat önce yayılan bir açıklamasıyla, milli takım taraftarları arasında endişe yarattı.

İspanya Milli Takımı, yarın Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Maçtan 48 saat önce, İspanyol "Movistar" kanalları, Cocorela ile yapılan bir röportajdan bir video yayınladı. Cocorela, bu röportajda 2026 Dünya Kupası'nı kazanması halinde uluslararası futboldan emekli olma niyetinden bahsetti.

Kokorela bu konuda şunları söyledi: “Dünya Kupası’nı kazanırsam, ertesi gün Luis (de la Fuente) ile görüşüp uluslararası futboldan emekli olacağımı söyleyeceğim.”

Bu kararının nedenini açıklayan İspanyol bek, “Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluklarını kazandıktan sonra, daha iyisini sunamam” dedi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

İspanyol kanalları bu videoyu yayınlayarak şu yorumu ekledi: “Mark, 90 dakika kaldı, ama umarız şaka yapıyordun.”

Kokorela, önümüzdeki Çarşamba günü 28. yaşını dolduracak. İspanya Milli Takımı’ndaki serüvenine ise sadece 5 yıl önce, yani 2021’de başladı. Bu nedenle şu ana kadar sadece 31 uluslararası maça çıktı; bu maçlarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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