"Gerçek kahraman benim!"... Trump, Rodri'nin isteğini reddedip fotoğrafa kendini dahil etti

İspanya’nın 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunun kutlandığı tören, İspanya milli takım kaptanı Rodri’nin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’dan ABD Başkanı Donald Trump’ı şampiyonların hatıra fotoğrafından uzaklaştırmasını istemesi üzerine, gerginlik ve utanç dolu anlara sahne oldu. Bu eşi görülmemiş durum, geniş çapta tartışmalara yol açtı.

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen hatıra fotoğrafı çekiminde Trump’ın bulunması, bazı gerginliklere ve utanç verici anlara yol açtı; zira İspanyol oyuncular ve teknik ekip, fotoğrafın siyasi şahsiyetlerin müdahalesi olmadan kendilerine odaklanmasını istiyordu.

Trump, İspanya’nın Dünya Kupası kutlamalarına katıldı ve New Jersey’deki “MetLife Stadyumu”nda oynanan final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup eden İspanyol oyunculara kupa ve madalyaları takdim etti. Ardından, takımın yanında dünya şampiyonlarının resmi fotoğrafında yer almaya çalıştı.

Televizyon görüntülerinde yer almayan bir anda, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Rodri, Infantino’ya yönelerek, fotoğrafın sadece İspanyol oyuncular ve teknik ekibe odaklanması için ABD Başkanı’nın uzaklaştırılmasını istedi. Bu durum, takımın bu tarihi anı sadece kendilerine saklama arzusunu yansıtıyordu.

İspanya milli takım kaptanının bu açık talebine rağmen, Trump sonunda şampiyonlarla birlikte kalarak son fotoğrafın çekilmesine izin verdi.

Bu olay, resmi protokolün dışına çıkılarak maç sırasında tribünlerdeki Trump’a kupanın sunulduğu önceki olayın ardından, Dünya Kupası kapanış töreninde yaşanan bir dizi tartışmalı olaya yeni bir örnek olarak eklenmiştir.