2026 Dünya Kupası mücadeleleri bugün Perşembe günü başlıyor. Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılışı dışında herhangi bir oyuncu satışı gerçekleştirmedi, ancak Anthony Gordon'u 80 milyon avroya transfer ederek sürpriz bir anlaşma imzaladı.

Yaz transfer dönemi hâlâ uzun, ancak Katalan kulübünün sportif direktörü Deco'nun öncelikleri daha net hale geldi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, güvenilir kaynaklara dayanarak, manşetinde Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerini yayınladı: forvet olarak Julian Alvarez, sol stoper olarak Alessandro Bastoni, kiralık olarak Joao Cancelo'nun kalması ve Marcus Rashford'u satın alma seçeneğinin değerlendirilmesi.

İngiliz oyuncunun sezon sonundaki parlak performansı ve gol ve asist istatistikleri, Barcelona'yı Manchester United ile anlaşılan 30 milyon euroluk transfer ücretini yeniden gözden geçirmeye itti.

İngiliz oyuncu, Camp Nou'daki maaşı Old Trafford'da kazandığı kadar olmasa da ve olmayacak olsa da, kalmaya istekliydi.

Ancak bazı basın haberlerine göre Rashford'a Barça'da kalmayacağı bildirildi ve oyuncunun tepkisi anında oldu: Oyuncu, sosyal medya hesaplarından Barcelona'nın adını sildi ve ayrılmaktan duyduğu üzüntüyü gösterdi.

Cancelo'nun durumu da kötüye gidiyor, ancak bu uzun bir mücadele olacak ve Portekizli oyuncunun Suudi Al-Hilal'dan (asıl kulübü) ayrılmak için elinden geleni yapması gerekecek, ancak durum pek umut verici görünmüyor.

Öte yandan, Katalan gazetesi Bastoni'nin Inter'in istediği ücreti hak etmediğini belirtti, bu nedenle Barcelona, Andreas Christensen'in sözleşmesini yenilemeyi düşünebilir; gazete, onun dünya çapında bir savunma oyuncusu olmadığını, ancak her zaman eksikliği giderdiğini ekledi.

Barcelona, her oyuncu için bir oyuncu kaydetme şartını nihayet yerine getirmiş olsa da, hala istediği oyuncularla sözleşme imzalayamıyor.

Gazete, "Belki de bu en iyisidir. Böylelikle, kulübün gerçek hazinesi olan La Masia akademisini kullanmaya devam edebilirler. Alternatif plan bu ve çözüm gençlik akademisiyse, durumumuz iyi demektir" diyerek yazısını tamamladı.