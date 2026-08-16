Bayern Münih'in dün, cumartesi günü Leipzig'i 3-1 mağlup ettiği maçta gösterdiği dikkat çekici davranış sonrası Faslı yıldız İsmail Es-Saibari'ye övgüler yağdı. Es-Saibari, maçın son dakikalarında takım arkadaşı Jamal Musiala'nın dengesini kaybettiğini ve neredeyse yere düşmek üzere olduğunu fark eder etmez ona yardım etmek için harekete geçti.

ESPN kanalı da Es-Saibari'nin bu davranışını övdü ve Musiala'ya doğru hızla koşup, sağlık ekibi ve diğer oyuncular müdahale etmeden önce onun güvenli bir şekilde yere inmesine yardım etmesini "gerçek takım arkadaşı" örneği olarak değerlendirdi.

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TNT kanalı da Faslı yıldızın yeni takım arkadaşına yönelik bu jestini ön plana çıkararak şöyle dedi: "Es-Saibari bu yaz Bayern'e katıldı ve daha şimdiden yalnızca bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da sahip olduğu nitelikleri gösteriyor."

Bu davranış, Es-Saibari'nin Musiala'ya Bayern'in maçtaki üçüncü golünü hazırlamasından yalnızca birkaç dakika sonra yaşandı.

Musiala sıcaktan etkilenmiş görünüyordu ve kısmen bilincini kaybetti; ardından Bayern'in sağlık ekibi müdahale ederek oyuncuya gerekli muayeneleri yaptı ve ciddi bir sakatlık tespit edilmediğini açıkladı.

Raporlara göre, Münih'te hava sıcaklığı maç sırasında 30 santigrat derecenin üzerine çıktı.

Eski Eindhoven oyuncusu Es-Saibari, 71. dakikada Tom Bischof'un yerine oyuna girerek Bavyera ekibinin formasıyla ilk maçını oynadı ve 81. dakikada Musiala'nın golünü hazırladı.



