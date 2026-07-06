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Football Fans Watch Mexico v England in the FIFA World Cup in Mexico CityGetty Images News
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Gerçek bir trajedi… Meksika’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından silahlı saldırı ve ağır yaralanmalar yaşandı

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
Meksika
İngiltere

Turnuva, İngiltere'nin elinde sona erdi

Meksika’nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye yenilerek elenmesi, taraftarları arasında büyük bir öfke dalgasına yol açtı ve bu öfke, hem Amerika’da hem de Meksika’da silahlı çatışmaların yaşandığı ayaklanmalara neden oldu.

 İngiltere milli takımı, bu sabah Pazartesi günü Azteka Stadyumu'nda oynanan ve heyecan ve çekişmeyle dolu bir karşılaşmada Meksika'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

 ABD’den gelen basın haberlerine göre, Los Angeles şehrinde üç farklı noktada silahlı saldırı meydana geldi ve bu olaylarda dört kişi yaralandı.

 "AS" gazetesine göre yetkililer, olayın Meksika ile İngiltere arasındaki Dünya Kupası maçı sonrasında sokaklarda toplanan kalabalığın bulunduğu yerin yakınında meydana geldiğini belirtti.

Dünya Kupası
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Norveç
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İngiltere
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Los Angeles İlçesi Polis İdaresi (LASD), dört kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde de başka bir silahlı saldırı meydana geldi. Meksika milli takımının İngiltere’ye yenilmesinden kısa bir süre sonra, silahlı kişiler bir bara baskın düzenleyerek içerideki kişilere ateş açtı; bir dizi kişinin ağır yaralandığı doğrulandı.

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