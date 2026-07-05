Gerçek bir tehlike… Fas maçı öncesinde Fransız Futbol Federasyonu’ndan FIFA’ya acil adım

Fransa milli takımı, önümüzdeki Perşembe günü oynanacak 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile karşılaşacak ve ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak.

Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ı zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup eden Fransa milli takımı, şimdi Fas ile karşılaşmaya odaklanmış durumda. Didier Deschamps ve oyuncuları bu maça son derece titiz bir şekilde hazırlanmak zorunda.

Aslında, yarı finale yükselmeleri halinde üç oyuncu ceza alma riskiyle karşı karşıya: Michael Oulissi, Mano Kone ve Bradley Barkola.

Olisese, maçın son dakikalarında (90+7) yaptığı düşüncesiz hareket nedeniyle sarı kart gördü;

Roma’nın orta saha oyuncusu Koné ise 81. dakikada Juan Cáceres’e geç müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü; Bradley Barkola ise maçta ilk sarı kartı gören oyuncu oldu (19. dakika).

Yarı finalin ardından yeni bir sayfa açılıyor. Oulissi, Parkola ve Koné’nin Fas maçında ilk 11’de yer alması beklenirken, Aurélien Tchouaméni’nin adductor kasındaki sakatlığı nedeniyle forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor; bu nedenle takımın dikkatli olması gerekecek.

Fransa, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükselirse, 14 Temmuz'da Dallas'ta Portekiz, İspanya, ABD veya Belçika ile karşılaşacak.

Öte yandan “Foot Mercato” sitesi, Fransız Futbol Federasyonu’nun Oulissi’nin kartının haksız olduğunu düşünerek iptal edilmesi için harekete geçmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

24 yaşındaki Fransız forvet (22 milli maç), Matias Glazza ile yaşadığı tartışma nedeniyle uyarı aldı, ancak görüntülerde rakibine dokunmadığı açıkça görülüyor.

Fransız oyuncu, daha sonra yere düşen Glarz'ın önünde parmağını dudaklarına koymuş olsa da, Fransız Futbol Federasyonu, uzatma dakikalarında Bayern Münih oyuncusuna gösterilen sarı kartın iptal edilmesi için FIFA'ya başvurmayı değerlendiriyor.