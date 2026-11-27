Bayern Münih kaptanı Joshua Kimmich, sağlık durumu ve geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken takım arkadaşı Jamal Musiala'ya karşı Bavyera devinin yönetiminin tutumunu açıkça eleştirmesinin ardından kulübün efsaneleri Lothar Matthäus ve Oliver Kahn'dan destek gördü.

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Matthäus ve Kahn, Bayern'in geçen çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından Kimmich'in yaptığı açıklamaları övdü. İki isim, takım kaptanının takım arkadaşlarını korumak ve soyunma odasındaki birliği sürdürmek için gerekli bir tavır ortaya koyduğunu düşünüyor.

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Matthäus, Sky Sport Almanya'nın aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Bence harika bir röportajdı. Belki Bayern yöneticilerinin hoşuna gitmemiştir ama gelecekte bu tür durumları farklı bir şekilde ele almaları için onlara bir uyarı niteliği taşımalı."

Matthäus şöyle devam etti: "(Kimmich) kimseye hakaret etmedi; yalnızca meselenin ele alınış biçiminin yanlış olduğunu ve Bayern Münih'e yakışmadığını açıkça ortaya koydu. Buna yüzde 100 katılıyorum."

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Matthäus ayrıca şunları ekledi: "Belki para cezası alabilir ama sorunlar para cezalarıyla çözülmez, bu ancak yeni sorunlara kapı açar. Gerçek bir kaptan olduğunu kanıtladı, çünkü yalnızca Musiala'yı savunmuyor, tüm oyuncularını korumak istiyor. O, bu takımın kaptanı."

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Oliver Kahn ise Kimmich'in kişiliği ve takımdaki rolü göz önüne alındığında bu tavrın sürpriz olmadığını belirtti.

Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi şöyle konuştu: "Joshua Kimmich her zaman fikrini açık sözlülükle dile getiren biri oldu. Bu durumda tavrı şaşırtıcı değildi, çünkü bir takım kaptanından oyuncuyu savunmasını ve gruba şu mesajı vermesini beklersiniz: Haydi çocuklar, tek bir blok halinde birlikte durmalıyız. Şu anda pek çok zorlukla karşı karşıyayız ve bölünmemize izin vermemeliyiz."

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Kahn sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, Joshua'dan gelen önemli bir mesajdı."

Kriz, aralarında Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin de bulunduğu üst düzey Bayern yöneticilerinin Musiala'nın geleceği, eski seviyesine dönebilme kapasitesi ve sözleşmesiyle ilgili mali konular hakkında yaptığı açıklamalara dayanıyor. Musiala, tekrarlayan sakatlıkların yanı sıra bilinç kaybı nöbetlerine yol açan nörolojik bir rahatsızlıkla da mücadele ediyor.

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Bu açıklamalar, özellikle konunun kamuoyu önünde ele alınması nedeniyle geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Kimmich, bir oyuncunun durumunun medya önünde bu şekilde tartışılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek kulübün önceliklerinin insani boyutu göz ardı etmek anlamına gelmediğini ve Bayern'in krizin faturasını yalnızca Musiala'ya kesmemesi gerektiğini vurguladı.

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Musiala, Bavyera ekibinin yenilgiyle ayrıldığı Lille maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Kulüp içindeki krizin sportif açıdan zor bir döneme denk gelmesi, Kimmich'in grubun kenetlenmesi gerektiğine dair mesajının daha da fazla ilgi görmesine neden oldu.

Musiala, Temmuz 2025'te Kulüpler Dünya Kupası sırasında fibula ve ayak bileğinde kırık yaşamış, ardından Ağustos 2026'daki hazırlık döneminde iki kez yere düşmesine neden olan nörolojik bir rahatsızlık yüzünden dönüşü zorlaşmıştı.

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Alman milli oyuncu eylül ayında da kas sakatlığı geçirerek yeniden sahalardan uzak kalmış, ardından kısa süre önce geri dönmüştü.

Ancak Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille karşısında yeni bir sakatlık yaşayan oyuncu, önümüzdeki ocak ayına kadar forma giyemeyecek.