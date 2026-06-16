Gerçek bir fırsat… Yapay zeka, Cezayir’e Arjantin karşısında üstünlük sağlayacak bir faktörü belirledi

Danışmanlık şirketi "Avicia"nın tahminlerine göre, Cezayir'in Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde 2026 Dünya Kupası 10. Grubu'nun ilk maçında Arjantin'i yenme şansı oldukça yüksek.

Fransız “Foot Mercato” sitesine göre, Arjantin milli takımı nihai tahminlerde hafif bir istatistiksel üstünlüğe sahip olsa da (yüzde 57’ye karşı yüzde 43), yapay zeka maçın gidişatını tamamen değiştirebilecek bir faktöre işaret ediyor: fiziksel kondisyon.

Sitede ayrıca, fiziksel kondisyon endeksinin %85 olarak tahmin edildiği, şampiyonun ise sadece %81 olduğu belirtilerek, maçların genellikle fiziksel detaylarla sonuçlandığı bir turnuvada Cezayir milli takımının bu maça çok daha iyi bir fiziksel kondisyonla girdiği ifade edildi.

Bu fark, Cezayirlilerin 90 dakika boyunca yüksek bir performans seviyesini sürdürmelerine ve daha yorgun olduğu düşünülen Arjantin milli takımını, şu anki zorluklarının bedelini ödemeye zorlamasına olanak sağlayabilir.

Ayrıca, zaman zaman “Foot Mercato” sitesiyle işbirliği yapan “Avisia”, Arjantin savunma hattındaki belirsizlik ve turnuvanın başlarında bazı oyuncuların yönetilme ihtiyacının, Albiceleste’nin alışılagelmiş dengesini zayıflatabileceğine işaret ediyor.

Bu analiz, iki takımın mevcut durumunun ima ettiğinden çok daha açık bir senaryoyu öne çıkarıyor. Arjantin’in, özellikle Lionel Messi’nin belirleyici etkisiyle, deneyim, zihinsel dayanıklılık, zengin geçmişi ve takım becerisi açısından hâlâ bir avantaja sahip olduğu doğru.

Ancak Cezayir, doğrudan oyun tarzı, hızlı kontrataklar düzenleme yeteneği ve yıkıcı ani ataklar gerçekleştirebilen hücum kuşağı sayesinde tehlikeli bir rakip oluşturuyor.

Yapay zeka ve veri çözümleri konusunda uzmanlaşmış “Avisia” şirketine göre, Cezayir milli takımının fiziksel kondisyonu bu maçın belirleyici faktörü: Maç ne kadar uzarsa, fiziksel farkın sonuç üzerindeki etkisi o kadar artar.

İlk tahminler hâlâ Arjantin’in %57 oranında galip geleceğini öngörse de, yapay zeka, Cezayir’in Dünya Kupası’nda büyük bir sürpriz yaratmak ve şampiyonluk adayı takımı sarsmak için gerekli tüm unsurlara sahip olduğunu düşünüyor.







