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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Gerçek anı": İbrahim Diaz, Mourinho'nun hamlesinin ardından sezonunu kurtarabilecek mi?

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
B. Diaz
J. Mourinho
Yunanistan
İspanya
Fas
Portekiz

Bu sezonun başında çok fazla süre almadı

Çarşamba günü yayımlanan bir basın raporu, Real Madrid oyuncusu Faslı Brahim Diaz'ın kraliyet ekibindeki sezonunu kurtarmak için gerçek bir fırsatın önünde olduğunu belirtti.

Diaz, teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir yer edinemiyor; zira tüm turnuvalarda yalnızca 7 maçta, toplam 233 dakika sahada görünebildi.

"As" gazetesi, bu sezonun başında çok fazla forma şansı bulamayan Diaz'ın, bugün Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında oynanacak maçta sağ kanatta ilk 11'de başlayabileceğini doğruladı.

Gazete, Faslı oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmasının, Arda Güler'in teknik bir kararla kadroda yer almaması ve Diomande'nin dinlendirilme olasılığı nedeniyle gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

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RMA

Faslı oyuncu, Mourinho'nun kadrosunda ilk 11 oyuncusu olmayı istiyor; ancak özgüven eksikliği yaşıyor. Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçı, herkesin en iyi versiyonunun güçlü bir şekilde geri döndüğünü görmesi için Brahim'in ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir.

 

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