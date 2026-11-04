Çarşamba günü yayımlanan bir basın raporu, Real Madrid oyuncusu Faslı Brahim Diaz'ın kraliyet ekibindeki sezonunu kurtarmak için gerçek bir fırsatın önünde olduğunu belirtti.

Diaz, teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında önemli bir yer edinemiyor; zira tüm turnuvalarda yalnızca 7 maçta, toplam 233 dakika sahada görünebildi.

"As" gazetesi, bu sezonun başında çok fazla forma şansı bulamayan Diaz'ın, bugün Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina karşısında oynanacak maçta sağ kanatta ilk 11'de başlayabileceğini doğruladı.

Gazete, Faslı oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkmasının, Arda Güler'in teknik bir kararla kadroda yer almaması ve Diomande'nin dinlendirilme olasılığı nedeniyle gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Gelecek maçlar AEK Şampiyonlar Ligi 12:45 RMA

Faslı oyuncu, Mourinho'nun kadrosunda ilk 11 oyuncusu olmayı istiyor; ancak özgüven eksikliği yaşıyor. Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçı, herkesin en iyi versiyonunun güçlü bir şekilde geri döndüğünü görmesi için Brahim'in ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir.