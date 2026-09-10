ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Premier League 2016/17 sezonu şampiyonluğunun Tottenham’a verilmesi gerektiğini savundu. Arjantinli teknik adam, söz konusu sezonda Spurs’ü Antonio Conte yönetimindeki Chelsea’nin yedi puan gerisinde ikinci sıraya taşımıştı; Chelsea ise şampiyon olmuştu.

"Bir kupa kazanmamız gerekiyordu, bir Premier League şampiyonluğu. Bize verilmeliydi" diyen Pochettino, Birleşik Krallık medyasıyla yaptığı sohbette sitem etti. "Onlar cezalandırıldı, bunu kabul ettiler; hepsi bu mu? Şampiyonluk, ligi ikinci bitiren takıma gitmeli."

Bunun arka planında Chelsea’nin finansal raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve altyapı gelişimiyle ilgili kuralları ihlal etmesi yer alıyor. Premier League bunu kanıtlanmış kabul etti ve bu nedenle Blues’a 12,5 milyon euronun üzerinde yüksek bir para cezası ile iki yıllık, tecilli bir transfer yasağı verdi.

Kulübün kendisi de olası kural ihlallerini lige bildirmiş ve fiilen kabul etmişti. Söz konusu dönem 2011 ile 2018 arasını kapsıyor. O dönemde kulüp hâlâ Rus oligark Roman Abramovich’e aitti ve Pochettino’ya göre 2017’deki şampiyonluk bu nedenle haksızdı.

Pochettino’dan Chelsea hakkında: "Aynı kurallarla oynamadılar"

"Aynı kurallarla oynamadığımız doğru. Tamam, şimdi onların gol attığını, maç kazandığını ve benzeri şeyleri söyleyebiliriz. Tamam, ama sezon başlamadan önce aynı koşullarla yola çıkmadığımızı söylemek tamamen adil" diyerek öfkesini dile getiren 54 yaşındaki teknik adam, işin ilginç yanı 2023/24 sezonunda Chelsea’yi çalıştırmıştı.

Belki de Spurs, "aynı kurallar altında, aynı ölçütleri uygularsak, takımı geliştirecek bazı oyuncuları transfer edebilirdi ya da daha fazla gol atabilirdi."

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Pochettino, "şikayet etmek istemediğini ama gerçeğin bu olduğunu" söyledi. Sözlerini, "Kuralları ihlal ettiklerini kabul ettilerse, o zaman Premier League şampiyonluğu ikinci en iyi takıma ait olmalıydı" diyerek tamamladı.

"Gerçeği söylemekten korkmuyorum. Chelsea taraftarları bunu söylediğim için bana kızacak ama Tottenham’da olup kuralları ihlal etmiş olsaydık, ben bunu da kabul ederdim" diyerek sözlerini noktaladı.