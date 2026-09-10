ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'a 2016/17 sezonunun Premier League şampiyonluğunun verilmesi gerektiğini savundu. Arjantinli teknik adam, o sezonda Spurs'ü Chelsea'nin arkasında ikinci sıraya taşımıştı. Antonio Conte yönetimindeki Chelsea ise yedi puan farkla şampiyon olmuştu.

"Bir kupa kazanmalıydık, bir Premier League şampiyonluğu. Bize verilmeliydi" diye yakındı Pochettino, Birleşik Krallık medyasıyla yaptığı bir görüşmede. "Cezalandırıldılar, bunu kabul ettiler ve hepsi bu mu? Şampiyonluk ikinci olan takıma gitmeliydi."

Bunun arka planında Chelsea'nin mali raporlama, üçüncü taraf yatırımları ve altyapı gelişimiyle ilgili kuralları ihlal etmesi yer alıyor. Premier League bunu kanıtlanmış kabul etti ve bu nedenle Blues'a 12,5 milyon euronun üzerinde yüksek bir para cezası ve iki yıllık ertelenmiş transfer yasağı verdi.

Kulübün kendisi de olası kural ihlallerini lige bildirmiş ve fiilen kabul etmişti. Bu durum 2011 ile 2018 arasındaki dönemi kapsıyor. O dönemde kulübün sahibi Rus oligark Roman Abramovich'ti; Pochettino'ya göre 2017'deki şampiyonluk da bu nedenle haksızdı.

Pochettino'dan Chelsea için: "Aynı kurallara göre oynamadılar"

"Aynı kurallara göre oynamadığımız doğru. Tamam, şimdi onların goller attığını, maçlar kazandığını ve benzeri şeyleri söyleyebiliriz. Tamam, ama sezon başlamadan önce aynı koşullarla yola çıkmadığımızı söylemek tamamen adil" diyerek öfkelendi 54 yaşındaki teknik adam. İşin dikkat çekici yanı, Pochettino'nun 2023/24 sezonunda Chelsea'yi çalıştırmış olmasıydı.

Belki de Spurs, "aynı kurallar altında, aynı ölçütleri uygularsak, takımı geliştirecek bazı oyuncuları transfer edebilirdi ya da daha fazla gol atabilirdi."

Getty Images

Pochettino, "şikayet etmek istemediğini ama gerçeğin bu olduğunu" söyledi. "Kuralları ihlal ettiklerini kabul ettilerse, Premier League şampiyonluğu ikinci en iyi takıma ait olmalıydı" sonucuna vardı.

"Gerçeği söylemekten korkmuyorum. Bunu söylediğim için Chelsea taraftarları bana kızacak ama Tottenham'da olsaydık ve kuralları ihlal etmiş olsaydık, ben de bunu kabul ederdim" diyerek sözlerini tamamladı Pochettino.