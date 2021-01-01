"Gerrard'ın yakın zamanda Liverpool'a gitme ihtimali yüzde sıfır"

Glasgow Rangers'ın eski başkanlarından Dave King, Steven Gerrard'ın Liverpool'a gitmesi ihtimali ile ilgili konuştu

Glasgow Rangers'ın eski başkanı Dave King, Steven Gerrard'ın Liverpool'a menajer olarak dönme ihtimali hakkında konuştu.

Celtic'in arka arkaya 10. şampiyonluğu almasını engelleyerek takımını zafere taşıyan İngiliz Menajer Steven Gerrard'ın İskoç ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon ligde zirvenin epey gerisinde kalan Liverpool'un Jürgen Klopp'un yerine Gerrard'ı düşünebileceği iddiaları, Rangers cephesinde tedirginliğe neden oluyor.

Dave King neler söyledi?

Eski Rangers başkanı konuyla ilgili olarak Glasgow Times'a açıklamalarda bulundu.

"Steven'ın yakın gelecekte Liverpool'a gitme şansının yüzde sıfır olduğunu düşünüyorum. Bunu iki sebepten dolayı söylüyorum. Birincisi Liverpool Kulübü, menajerleriyle yollarını kolay ayırmıyor.

Klopp, Liverpool'da harika bir iş çıkardı. Bu yıl zor bir sezon geçiriyorlar ama yine de gelecek sezon başırılı olmaya devam edeceklerdir.

İkincisi ise, Steven sözleşmesini fesh edecek bir adam değil. Steven, bir başarı kazanmak ve ardından gelecek sezon o başarıyı korumak için Rangers ile sözleşme uzattı."

"Sadece ligi kazanmaktan memnun kalmayacaktır"

Dave King, Steven Gerrard yönetimindeki Rangers'ın ligde elde edilen zaferle yetinmeyeceğini düşünüyor.

"Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemli bir hedefti. Steven'ın sadece ligi kazanmaktan memnun olacağını düşünmüyorum. Ligdeki zaferi gelecek yıl da korumak istediğini ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediğini biliyorum.

Steven şuan da neden başka bir kulübe gitmek istesin? Burayı seviyor, taraftarlar onu çok seviyor ve yönetim kurulunun tam desteğine sahip.

Onun da önemli bir görevi var. Gelecek yıl bu ünvanı korumak çok önemli."

Gerrard, Liverpool'da görev yapmak istiyor mu?

40 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı, Anfield Road'a bir gün geri dönme isteğini asla gizlemiyor ancak şimdilik Ibrox'taki işine bağlılık gösteriyor ve İskoçya'da daha yapacak çok işi var.

Glasgow Rangers ile ligde zafere ulaşan Steven Gerrard'ın şimdi hedefinde UEFA Avrupa Ligi var. Hatta Gerrard'ın gelecek yıl ki Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için şimdiden planlar yaptığı biliniyor.

Öte yandan Liverpool'un her şeye rağmen Jürgen Klopp konusunda radikal bir karar alması beklenmiyor.