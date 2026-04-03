Gerard: Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleri Premier Lig'de rekabet edebilir

Eski İngiliz yıldız Steven Gerrard, ligin zirvesinde yer alan Suudi kulüplerinin Premier Lig gibi büyük bir ligde rahatlıkla rekabet edebileceğini düşünüyor.

Gerrard, Roshen Ligi'ndeki kötü sonuçlar nedeniyle sözleşmesi feshedilmeden önce bir buçuk sezon boyunca Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Gerrard, "Over Lap" programında yaptığı açıklamada, "Roshon Ligi, bazılarının düşündüğü kadar kolay değil. Oldukça rekabetçi ve harika yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip" dedi.

Gerard sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre, Roshen Ligi'nin zirvedeki kulüpleri Premier Lig'de kolaylıkla rekabet edebilir, çünkü Karim Benzema ve eski Al-Hilal oyuncusu Aleksandar Mitrović gibi büyük isimlerden bahsediyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Suudi futbol yetkililerinin tek bir planı var, o da tüm oyuncuların Ronaldo ve Benzema gibi yıldızlarla temas kurarak spor seviyesini yükseltmek."

Ve şöyle bitirdi: "Çalışmalar aynı seviyede devam ederse, Suudi milli takımı 2034 Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergileyecektir."