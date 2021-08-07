Gerard Pique'den duygusal Messi yorumu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İspanyol stoper, Arjantinli yıldızın ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Lionel Messi, Barcelona’dan ayrılınca şehri hayal kırıklığı ve üzüntü kapladı.

Sadece taraftarlar değil, Barceonalı futbolcular da henüz ne olup bittiğine anlam veremiyor ve durumu kabullenmekte zorluk çekiyor.

Katalanların stoperi Gerard Pique de bunlardan biri. İspanyol stoper, Lionel Messi’nin ayrılmasından sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını itiraf etti.

Ne söylendi?

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Pique, duygusal mesajında şu sözlere yer verdi:

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne Camp Nou, ne Barselona şehri ne de biz.

“20 yıldan sonra Barcelona formasını giymeyi bırakmak gerçekten çok zor.

“2000’de tanışmıştık. Önümüzde hayal edemediğimiz türden, delicesine bir kariyer vardı. Ne kariyer ama!

“Şimdi gidiyorsun... Ama biliyorum ki geri döneceksin. Eğlen, gittiğin yerde kazanmaya devam et. Barça'da seni özleyeceğiz. Seni seviyorum Leo..."

Messi neden ayrıldı?

Arjantinli yıldız, önce Barça ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı kabul etmişti, ancak kulüp onun lisansını çıkarma riskini göze alamadı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta cuma günü yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Messi burada kalmak istedi. Bu bizim için önemliydi. Biz de onu tutmak istedik ancak mevcut mali tabloyla bu durum imkânsızdı.

“Messi bu durumdan dolayı oldukça üzgün. Onunla beş yıllık anlaşma sağlamıştık ama ona iki yıl maaş verecektik.

“O, bunu kabul etmişti. Finansal Fair Play kurallarına da uyduğumuzu düşünmüştük ama La Liga buna izin vermedi.

“Futbol endüstrisi; takımların maaş bütçesinin, gelirlerinin %65-70'i civarında olmasını istiyor. Şu anda bizim maaş bütçemiz, gelirlerimizin yüzde 95'i kadar.”

Messi nereye gidebilr?

Arjantinli yıldızın takımdan ayrıldığının açıklanmasının ardından akıllara ilk olarak Manchester City ve Paris Saint-Germain geldi.

City Menajeri Pep Guardiola, Messi ile ilgilenmediklerini söylerken PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kulübün Arjantinli yıldızı transfer etmek için uğraştığını doğruladı.

PSG, birkaç gün içinde Messi transferini duyurmaya hazırlanıyor.

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