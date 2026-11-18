Tenerife teknik direktörü Alvaro Cervera, kaleci Jesus Owono'ya verilen tartışmalı 12 maçlık ceza konusunda Andorra'nın sahibi Gerard Pique'ye sert yanıt verdi. Görüş ayrılığı, Pique'nin Jesus de Miguel'in ölümüne yol açan trajik saha içi çarpışmanın ardından verilen ağır cezayı eleştirmesiyle başladı.

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Cervera, Pique'nin sözlerine yanıt verdi

Cervera, Andorra'nın sahibi Pique'nin kısa süre önce verilen 12 maçlık ceza hakkındaki sözlerine kamuoyu önünde yanıt verdi. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), İspanya ikinci liginde yaşanan trajik saha içi çarpışmanın ardından Andorra kalecisi Jesus Owono'ya ceza verdi. 2 Kasım'daki olay, 30 yaşındaki Tenerife forveti Jesus de Miguel'in ölümüne yol açtı.

De Miguel, Owono'nun topu uzaklaştırmak için hamle yaparken göğsüne çarpmasından bir gün sonra kalp krizi geçirdi. Uzun süreli cezanın ardından Pique, cezanın yaşanan yıkıcı sonuçları değil, futbol sahasındaki hareketin kendisini esas alması gerektiğini savundu. Bunun üzerine Cervera, Andorra sahibinin pozisyona ilişkin görüşüne karşı çıktı.

Kulübün çıkarlarını savunmak

Cervera, Andorra'nın çoğunluk hissedarının sözlerini değerlendirirken ölçülü bir üslup kullandı. Pique'nin ağır disiplin cezasına karşı çıkarak muhtemelen yöneticilik görevini yerine getirdiğini kabul etti.

ESPN'in aktardığına göre Cervera, "Pique'nin videosunu izlemedim ama söylediklerini duydum. Andorra'nın çoğunluk hissedarı olarak yalnızca işini yaptığını, oyuncularını ve kulübünü savunması gerektiğini düşünüyorum. O da tam olarak bunu yapıyor" dedi.

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Sahadaki hareketi sorguladı

Owono, De Miguel ile çarpışmanın hemen ardından doğrudan kırmızı kart gördü. İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulu, 12 maçlık cezayı daha sonra şiddet içeren hareket ve aşırı güç kullanımı gerekçeleriyle açıkladı. Pique'nin yalnızca hareketin değerlendirilmesi gerektiği yönündeki iddiasına yanıt veren Cervera, eski savunmacıya sert biçimde karşı çıktı.

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Cervera sözlerini şöyle sürdürdü: "Pique, hareketin kendisinin değil, sonuçlarının cezalandırıldığını söyledi, öyle değil mi? Bence hareketin kendisine bakmalı. Kamuoyu önünde konuşmadım, konuşmayı da düşünmüyorum ama bunun önlenebileceğini düşünüyorum. Onun ima ettiği gibi bunun her gün gördüğümüz türden bir şey olduğunu düşünmüyorum."

Trajedinin ardından yola devam etmek

Her iki kulüp de İspanya ikinci ligindeki sezonun kalan bölümüne ağır bir yasın gölgesinde devam etmek zorunda. Tenerife, 3 Kasım'da trajik biçimde hayatını kaybeden forveti olmadan oynamayı sürdürme gibi son derece zorlu bir görevle karşı karşıya.

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Andorra ise sezonun önemli bir bölümünde kalecisinden yoksun kalacak. Owono'nun yeniden sahaya çıkabilmesi için 12 maçlık cezasının tamamını çekmesi gerekiyor.