FC Andorra'nın büyük hissedarı Gerard Piqué, bir hakeme şiddet uygulayacağı tehdidinde bulunduğu için altı maç ve iki ay süreyle men cezası aldı. Kulübün diğer üyeleri de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) disiplin kurulu tarafından ağır cezalandırıldı.

1 Mayıs'ta FC Andorra ile Albacete arasında oynanan maçın (0-1) ardından gerginlik tırmandı. FC Andorra ve Piqué'ye göre, İspanya'nın ikinci liginde oynanan maç, "tartışmalı hakem kararları" nedeniyle gölgelendi.

Rapora ve hakem Alonso de Ena Wolf'un daha sonra yaptığı ek açıklamaya göre, maçın bitiş düdüğünün çalınmasının ardından FC Andorra'nın çeşitli üyeleri hakemle yüzleşti.

Bunlardan biri de Piqué idi. FC Barcelona'nın eski yıldız savunma oyuncusu, hakem tarafından 'taciz edici sözler' ve 'soyunma odasında agresif ve kışkırtıcı bir tavır' sergilemekle suçlandı.

De Ena Wolf'a göre Piqué, "Başka bir ülkede hakemi dövürdük, ama burada Andorra'da medeni bir ülkeyiz" gibi sözler sarf etti.

Karar, De Ena Wolf'un anlattığı olayları kanıtlanmış kabul ediyor ve Piqué'nin olaylara doğrudan karıştığı sonucuna varıyor.

Bunun üzerine Piqué, altı maç ve iki ay süreyle men cezası aldı. Spor direktörü Jaume Nogués'e de aynı ceza verildi.

Başkan Ferran Vilaseca ise dört ay süreyle men edildi. Ayrıca VIP locaları geçici olarak kapalı kalacak, ki bu durum MARCA'ya göre "durumun ciddiyetini yansıtıyor".

RFEF disiplin kurulu, "sportmenlik ve ahlakı zedeleyen eylemler" olduğu sonucuna vardıktan sonra bu karara varmıştır.