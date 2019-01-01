Gerard Pique: Sergio Ramos ile aynı takımda oynamak isterdim

Gerard Pique, Sergio Ramos ile aralarındaki rekabete rağmen kendisiyle aynı takımda oynamayı istediğini itiraf etti.

'nın başarılı savunmacısı Gerard Pique, Cadena SER' e yaptığı açıklamada 'den sevdiği oyuncuları saydı.

"Real Madrid'den birlikte oynamak isteyeceğin oyuncular var mı?" sorusuna verdiği yanıtta, "Birçok Real Madrid oyuncusuyla aram iyidir," diyen Pique, "Onlar hakkında hiçbir zaman kötü bir kelime kullanmadım. Onlar bana saygı duyuyor, ben de onlara. Sergio Ramos, Lucas Vazquez ve Nacho ile aynı takımda oynamak isterdim. Sıkı dostlar olduğumuzu söyleyemem ama iyi bir arkadaşlığımız var" ifadelerini kullandı.

Deneyimli savunma oyuncusu, "Rekabetin özelliklerini çok iyi biliyorum ve bunu insanların düşündüğü gibi yaşamıyorum. Real Madrid oyuncularıyla aramda hiçbir sorun yok. Bazı insanlar derbi maçları normal hayatlarında da yaşıyorlar ama bu bana göre değil. Ben hayata daha farklı bir perspektiften bakıyorum. Benim için saygı en büyük öncelik" yorumunu yaptı.