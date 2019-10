Gerard Pique: Neymar için maaşlarımızda indirime gittik

Barcelona'lı savunma oyuncusu Gerard Pique, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın kulübe dönebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Gerard Pique, kendisinin ve takım arkadaşlarının, Neymar'ın 'ya dönmesi için yardım etmeye çalıştıklarını söyledi. İspanyol futbolcu hatta Neymar'ın kulübe dönmesi uğruna takımdaki futbolcuların maaşlarında indirime gitmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Neymar, 2017 yılında rekor ücretle transfer olduğu 'den yalnızca iki sene sonra Barça'ya dönmeye çalıştı ancak anlaşma sağlanamadı.

Barça'nın yıldız defans oyuncusu Pique, Cadena Ser adlı programda yaptığı açıklamada, Neymar'ın dönüşü için futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade etti:

"Başkana, Finansal Fair Play kısıtlamalarından dolayı kontratımızı değiştirmeyi önerdik. Bir yılda kazanacağımızı, iki ya da üç yılda da alabileceğimizi söyledik. Maaşımızda indirime gitmeyi önerdik. Böylece kulüp Neymar'ı geri alabilirdi. İyi bir fikir olduğunu düşündüler ancak sonrasında başka problemler çıktı."

İspanyol futbolcu, Neymar'ın Barcelona'ya geri dönüp dönmeyeceği soruları üzerine ise, "Geçtiğimiz her yıl gösteriyor ki futbolda her şey olabilir. Neymar'a altın bir kafeste olduğunu ancak futbolda her şeyin değiştiğini ve açık bir kapı bulabileceğini söyledik" şeklinde konuştu.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla ligde çıktığı beş maçta, dört gol kaydetmeyi başardı.