Gerard Pique: Gördüğüm en kötü Real Madrid'e yenildik

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, Real Madrid'in özellikle ilk yarıda çok kötü olduğunu ancak bunu avantaja çeviremediklerini söyledi.

El Clasico'nun galibi 'yı Santiago Bernabeu'da 2-0 deviren oldu. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan golleri ikinci yarıda Vinicius ve Mariano Diaz kaydetti.

Barcelona'nın deneyimli savunmacısı Gerard Pique, maçın ardından yaptığı açıklamada "İlk kez bu kadar kötü bir Real Madrid'e karşı oynadım. Rakibin ilk yarıdaki kötü futbolunu avantaja çevirip sonuca gidemedik" dedi.

Öz eleştiri de yapan Pique, "Biz de ikinci yarıda kötüydük. Bu maçı kaybederek önemli bir fırsat kaçırmış olduk. Burada kaybetmek her zaman kötüdür. Maçın önemi, puanlar... Kazansaydık önemli bir adım atmış olacaktık. Eğer sezon sonuna kadar doğruları yaparsak şampiyonluğa ulaşabiliriz" diye konuştu.

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Barcelona, 'da 26. haftanın sonunda 56 puanlı lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Bu arada La Liga tarihinde 180'incisi oynanan El Clasico'da eşitlikte bozuldu.

Şimdiye kadar 35 maçın beraberlikle sonuçlandığı El Clasico'larda, Real Madrid galibiyet sayısını 73'e çıkartırken, Barcelona ise 72'de kaldı.