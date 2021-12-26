Gerard Pique, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'yi kıyasladı: "İnsan değil"

Lionel Messi mi daha iyi, Cristiano Ronaldo mu? Bu tartışma yaklaşık 15 yıldır futbolseverler arasındaki en popüler sohbet konularından biri.

İki oyuncunun da tarihin en iyileri arasına girdiği kesin, ama kimin önde olduğu sorusuna objektif bir yanıt bulmak pek kolay değil.

Toplamda 12 Ballon d'Or kazanan ikili, kaldırdıkları kupalar ve attıkları sayısız golle futbolseverlere tarifsiz mutluluklar yaşatmaya devam ediyor.

Öte yandan, 'tarihin en iyisi' tartışması da rakip kaleye yönelen bir Messi ya da Ronaldo hızıyla sürüyor.

Hem Messi'yle hem Ronaldo'yla aynı takımda yer alma şansını yakalamış az sayıdaki oyuncudan biri olan Gerard Pique, bu tartışmayla ilgili fikrini ilginç bir şekilde açıkladı.

Deneyimli stoper, kariyerinin başında Manchester United'da Portekizli yıldızla aynı kadrodaydı. Pique daha sonra Barcelona formasıyla 15 yıl Messi'yle birlikte top koşturdu.

Ne söyledi?

Melvin Pastore'nin sorularını yanıtlayan Pique, ikiliyi şu sözlerle kıyasladı:

"Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bana göre Messi insan değil, Cristiano Ronaldo ise insanlar arasında en iyisi."

Yazın Arjantin'i Copa America 2021 şampiyonluğuna taşıyan Messi, ardından kariyerindeki yedinci Ballon d'Or ödülünü kazanarak Ronaldo'yla arasındaki farkı ikiye çıkarmıştı.

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Arajntinli, Fransa'da henüz istediği çizgiyi yakalayamadı. Messi, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergilese de, Fransa Ligi'nde 11 maçta sadece bir gol atabildi.

Juventus'tan ayrılan Ronaldo ise eski kulübü Manchester United'a döndü. Premier Lig'de 13 maçta yedi gol atan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde ise beş maçta altı gol kaydetti.

Ronaldo'nun iyi bireysel performansına karşın takım halinde istediği sonuçları alamayan Manchester United, Premier Lig'de sezon başındaki şampiyonluk hedefinden uzaklaşmış durumda.

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