Gerard Pique: Barcelona'da emekli olacağım, Messi de burada mutlu

Gerard Pique futbolu Barcelona'da bırakacağını vurgularken Lionel Messi'nin de şu an mutlu olduğunu dile getirdi.

Barcelona'nın deneyimli savunmacısı Gerard Pique, geleceğiyle ilgili konuştu.

Ibai Llanos adlı bir Twitch kanalına konuşan Pique, futbolu Barcelona'da bırakmak istediğini vurguladı. Bunu her zaman yinelediğini belirten futbolcu, ''Futbol oynuyorum çünkü Barça'yı temsil ediyorum. Kendimi bir başka takımda hayal edemiyorum. Böyle bir durumda motivasyonum olmazdı, bu bir dram olurdu.'' sözleriyle Barcelona'ya olan sadakatini ifade etti.

Pique, Barcelona'daki veliahtlarından Uruguaylı 21 yaşındaki savunma oyuncusu Araujo Ronald'a da sahip çıktı. Pique ayrıca kendi geldiği yeri de unutmadı ve La Masia'yı övdü.

''Araujo harika bir stoper ve bu daha 10-15 yıl sürecek. Her şeye sahip. Çok genç ve çok zeki. Ayrıca fiziksel olarak da hızlı ve güçlü. Top kontrolü de çok iyi.''

''La Masia gayet iyi çalışıyor. Segunda B'de geçirdiği süre boyunca Araujo olgunlaştı. Şimdi de A takımda fırsat buldu. Mümkün olan en iyi şekilde ona yardım etmeliyiz.''

Pique: Messi'yi mutlu görüyorum

Gerard Pique sezon sonunda sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin durumunu da değerlendirdi. Messi geçen yaz takımdan ayrılma noktasına gelmişti. Pique, Arjantinli yıldızın takımda kalmasından çok mutlu.

''Şu anda onu çok mutlu görüyorum ve onun yanımda olması başarının garantisi. Yaz aylarında Leo'nun Barça'da kalması yaz aylarının en güzel olayıydı.''