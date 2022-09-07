Biriken maaşları nedeniyle Barcelona'dan milyonlarca dolarlık alacağı bulunan Pique, en önemli gelir kalemlerinden birinin hissesini istedi.

Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna eski takım arkadaşı Xavi'nin oturmasının ardından saha içi performansından ziyade özel hayatıyla gündeme gelen Gerard Pique'nin yönetim kuruluyla anlaşmazlığa düştüğü öne sürüldü. İspanyol basınından ARA'da yer alan habere göre Pique, kulüpte biriken alacakları sonrasında Barça Studios'tan hisse talep etti.

Barcelona'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan ve yeni transferlerin lisansının çıkması adına fon yaratmak için ekonomik bir kaldıraç görevi gören söz konusu organizasyondan hisse talep eden deneyimli oyuncunun bu talebi yönetim kurulu ve başkan Joan Laporta tarafından ciddiye alınmadı. Ertelenen maaşlar nedeniyle Pique'ye büyük bir servet borçu olan Katalan kulübü, borcun bu şekilde ödenmesini kabul etmedi.

Kulüpte forma giyen hiçbir oyuncunun Barcelona ile ticari bir ortaklık kurmasını istemeyen Laporta, Pique'ye olan borçları ödemek için farklı bir ödeme planı arayışına girdi. Pique'nin yanı sıra Frenkie de Jong'un kontratından ötürü de zor bir dönem geçiren Barcelona, bu oyuncu için Manchester United'dan gelen teklifi geri çevirerek, Hollandalı yıldızı takımda tutmuştu.