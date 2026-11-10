Barcelona savunma oyuncusu Gerard Martin, geçtiğimiz pazar günü Atletico Madrid karşısında alınan değerli galibiyetin (2-1) ardından takımının içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Martin, bu zaferin Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan iki mağlubiyetin ardından oyunculara özgüveni geri kazandırdığını vurguladı. Ayrıca gelişimi sürdürmenin gerekliliğine dikkat çekerek, takımın şampiyonluğa büyük bir istek duymasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ni bir takıntı olarak ele almamak gerektiğinin altını çizdi.

İspanyol savunmacı, kendi seviyesine ve takım içindeki rolüne de değinerek, Barcelona'nın oyun tarzı nedeniyle savunma hattı oyuncularının her zaman mercek altında olduğunu kabul etti.

Gerard Martin'in açıklamaları, gazeteci muhabir Eşref bin Ayyad ile resmî "X" sayfası üzerinden gerçekleştirdiği söyleşi sırasında geldi. Martin, Barcelona'nın şu anda doğru yolda ilerlediğini vurguladı.

Martin söyleşisinde şunları söyledi: "Atletico'yu yenmek, avantaj elde etmek açısından önemliydi. İyi bir performans sergiliyoruz, hâlâ sezonun başındayız ve gelişmeye devam etmeliyiz. Bence takım iyi bir futbol oynuyor ve üst üste iki önemli maçı kaybetmemizin bazı hoşnutsuzluklara yol açtığı doğru, ancak doğru yolda ilerlediğimiz için içim rahat."

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Barcelona'nın Madrid'de aldığı galibiyete rağmen İspanyol savunmacı, takımın maç boyunca karşılaştığı zorlukları da göz ardı etmedi ve başlangıcın istenilen şekilde olmadığını, ancak oyuncuların rotayı düzeltmeyi ve mücadeleye geri dönmeyi başardığını vurguladı.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şu açıklamalarda bulundu: "O gün maça iyi başlamadığımız doğru, ancak durumu nasıl düzelteceğimizi ve üstesinden geleceğimizi bildik, sonunda kazandık ve önemli olan da bu."

Barcelona savunmacısı, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında da konuşarak, oyuncuların şampiyonluğu kazanmak istediklerini, ancak görevin zorluğunun farkında olduklarını ve bu hedefi, konsantrasyonlarını etkileyebilecek bir takıntıya dönüştürmek istemediklerini vurguladı.

Martin şöyle dedi: "Takıntılı mıyız değil miyiz bilmiyorum, ama bu işi adım adım ele almalıyız. Bunu bir takıntı olarak görmüyoruz, kazanmak istiyoruz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak takıntı tuzağına düşmeden. Bunun zor bir meydan okuma olduğunu biliyoruz, ama elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kişisel seviyesi ve takım içindeki hisleri hakkında ise Martin, Barcelona ile forma giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, maruz kalabileceği baskılar ve eleştirilerle doğal bir şekilde başa çıktığını, özellikle takımın oyun tarzının doğası gereği savunmacıların sürekli gözetim altında olduğunu belirtti.

Şunları ekledi: "Oynamaktan çok mutluyum ve bu durumu doğal bir şekilde karşılıyorum, çünkü biliyorum ki bizim oyun tarzımızda herhangi bir şüphe varsa savunma her zaman mercek altında olur ve benim durumumda, takım iyi bir durumda değilse stoperlik mevkii sorgulanır."

Gerard Martin, sözlerini Barcelona soyunma odasındaki takım arkadaşlarının kendisine taktığı lakaba değinerek tamamladı. Arkadaşları, İtalyan savunma efsanesi Paolo Maldini'ye atfen kendisine "Maldini" lakabını takıyor. Martin, bu ismin takım içinde hâlâ kendisiyle anıldığını vurguladı ve gülerek şöyle dedi: "Hâlâ bana böyle sesleniyorlar."