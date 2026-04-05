Gerard Martin olayının ardından... Atlético Madrid, Hakem Komitesi'ni taraflı davranmakla suçluyor

Atlético Madrid, dün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında evinde Barcelona'ya 2-1 yenildikten sonra hakem kararlarına öfkesini dile getirdi.

İspanyol "AS" gazetesine göre, hakem Busquets Ferrer'in önce Barcelona oyuncusu Gerard Martin'e kırmızı kart gösterip, daha sonra video incelemesinin ardından bunu sarı karta çevirmesi nedeniyle kulüp ve takım içinde büyük bir hoşnutsuzluk var.

Bu nedenle, Atlético Madrid, benzer pozisyonlarda uygulanan "farklı standart" konusunda Hakem Teknik Komitesi'nden (CTA) resmi bir açıklama talep etti.

Madridli gazete şöyle ekledi: "Atlético Madrid'de şöyle diyorlar: Size belirli kurallar açıklanıp sonra başka kurallar uygulandığında rekabet etmek imkansız."

Ayrıca Atlético, "VAR odasındaki hakemler meslektaşlarına zarar veriyorlar, keşke bizim yaptığımız gibi onları savunsalardı" görüşünde.

"Bariz hatalar"

Başkent kulübünün yetkilileri, farklı standartların uygulanması nedeniyle iki hafta üst üste bariz hatalardan mağdur olduklarını ve bunun tesadüfen Real Madrid ve Barcelona ile oynanan iki maçta yaşandığını düşünüyor.

"AS" gazetesi şöyle devam etti: "Kırmızı-beyazlı kulüpte, belirli iki takıma karşı gerçek bir önyargı olduğunu düşünüyorlar. Diğerlerinin yaptığı gibi hakemleri "yozlaşmış bir organizasyon" olmakla suçlayan açıklamalar yazmadan, onlara saygı duyduklarını vurguluyorlar."

Roji Blancos yetkilileri, Busquets Ferrer'in Gerard Martin'in müdahalesini "düşüncesiz bir hareket" olarak nitelendirip ardından kırmızı kartı sarıya çevirmesini anlamıyor ve teknik direktör Diego Simeone'nin, hakemler teknik komitesinden bu pozisyonda neler olduğunu iyi bir şekilde açıklamalarını beklediklerini belirten açıklamalarını tamamen destekliyorlar.